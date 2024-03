Arte, presentato al Maxxi di Roma il bando per under 35 'Immagina'

"Interpretare l’attività e il dinamismo di un broker assicurativo con lo sguardo di giovani artisti, per valorizzare la cultura imprenditoriale attraverso la bellezza dell’arte". Il Gruppo Mag, presieduto da Pierluca Impronta - con oltre 40 anni di storia che lo rendono un riferimento per le aziende italiane presenti nel mercato nazionale ed internazionale - ha presentato al Maxxi di Roma il bando di concorso gratuito dal titolo 'Immagina', per selezionare un artista italiano under 35 che rappresenti, attraverso un’opera, l’identità dell’azienda.

Le iscrizioni al bando sono state aperte durante la conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno partecipato rappresentanti istituzionali, imprenditori, giornalisti e artisti. Entro il 16 maggio, i progetti delle opere di carattere pittorico, scultoreo, di arte digitale e fotografica, dovranno essere presentati compilando il form sul sito www.immaginamag.com.

L’artista partecipante è incoraggiato a trarre ispirazione dai cinque valori considerati fondamentali di Mag: italianità, stile, coraggio, cultura e visione internazionale, che ne caratterizzano l’attività di impresa proiettata verso il futuro ma solidamente ancorata alle proprie radici. L’opera, al suo interno, dovrà incorporare un quadrato, prima e unica linea grafica identificativa del Gruppo, forma modulare e personalizzabile, simbolicamente potente nella sua purezza formale, spazio di espressione della ricchezza degli universi possibili.

Un comitato scientifico presieduto dal presidente del Gruppo Mag Pierluca Impronta e composto da Cecilia Casorati (critico d’arte e direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma); Milo Goj (storico dell’arte e professore di Semiotica visiva presso Accademia di Belle Arti di Milano); Daniela Piscitelli (architetto, grafico e professoressa di Disegno Industriale presso l’Università Luigi Vanvitelli di Caserta); Sergio Risaliti (direttore del Museo Novecento di Firenze); Antonio Valentino (presidente dell’Associazione Giovani Collezionisti); Alessandro Vitiello (giornalista e gallerista), valuterà le proposte ricevute, privilegiando criteri legati alla qualità tecnica ed esecutiva, all’originalità e alla forza comunicativa delle idee.

Il vincitore verrà ufficializzato alla fine del mese di giugno. In palio un premio del valore di 5.000 euro - di cui una parte in denaro e un’altra da convertire in borsa di studio per l’iscrizione ad un corso/master nel settore artistico - che sarà consegnato in occasione della cerimonia di premiazione, in programma il 14 novembre presso il Maxxi.

"Sono lieto di annunciare il lancio del contest 'Immagina', un'iniziativa in linea con la profonda specializzazione raggiunta dall'azienda nel mondo dell'arte e che riflette l'impegno concreto nel promuovere la cultura e sostenere la creatività emergente - dichiara il presidente Pierluca Impronta - Con questa sfida, i giovani artisti sono invitati a esplorare la connessione unica tra le discipline artistiche e l'identità aziendale, con la libertà di interpretare il simbolo che ci caratterizza, l'iconico quadrato. Pur ricoprendo un ruolo strategico, volto a contribuire alla sostenibilità dei nostri clienti, non possiamo mostrare prove pratiche di ciò che facciamo, poiché la nostra attività si concentra sull'offerta di soluzioni più astratte. In questo contesto, l'opera vincitrice diventerà la manifestazione concreta dei nostri valori".

Afferma Milo Goj, storico dell’arte e professore di Semiotica visiva presso Accademia di Belle Arti di Milano: "L’impresa che investe in termini di impegno nel settore artistico è un’impresa socialmente responsabile. Mi piace molto questa iniziativa perché unisce la missione dell’azienda nel tutelare la cultura al supporto dei giovani e della loro creatività". Per Cecilia Casorati, critica d’arte e direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma, "è bello che un broker assicurativo chiami accanto a sé l’arte contemporanea. Il valore aggiunto dell’idea di Mag è affidare a giovani creativi, che operano nel linguaggio dell’arte, il simbolo che identifica l’azienda: il quadrato".

"Nel momento che stiamo attraversando e in questo ambito, il mecenatismo privato è fondamentale. Nel nostro Paese gli artisti giovani vivono una situazione molto complicata, non c’è molto sostegno e, dove le istituzioni sono carenti, è necessario l’aiuto dei privati", afferma Antonio Valentino presidente dell’Associazione Giovani Collezionisti. Sostiene Alessandro Vitiello, giornalista e gallerista: "Le iniziative private diventano fondamentali in un momento in cui i giovani non sono aiutati. Eppure sono i giovani ad avere la maggiore potenza ideativa e nella nostra società si fa di tutto per scoraggiare la loro attività. Ritengo importante che una parte del premio sia destinata a formazione, perché è evidente che il mondo del futuro si dividerà non solo tra chi ha e chi non ha ma soprattutto tra chi sa e chi non sa".

"Aiutare la giovane arte significa investire sul futuro della creatività, della libertà di pensiero che va oltre i confini del piacere estetico. È anche questa una polizza stipulata per la crescita culturale e sociale del nostro paese. La generosa iniziativa di Mag può essere di esempio a tante altre realtà che ogni giorno si confrontano con il patrimonio e la creatività contemporanea", dichiara Sergio Risaliti direttore del Museo Novecento di Firenze. Afferma Daniela Piscitelli, architetto, grafico e professoressa di Disegno Industriale presso l’Università Luigi Vanvitelli di Caserta: "L’approccio del contest 'Immagina' privilegia la promozione culturale e la divulgazione del senso estetico nella convinzione che entrambe, la cultura e l’estetica, siano il vero motore in grado di modificare il modo di porsi, da imprenditori, nel mondo".