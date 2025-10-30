Capitan Findus sbarca nel mondo del fumetto a Lucca Comics & Games

Un mito che diventa fumetto. L’iconico Capitan Findus, simbolo di avventura, coraggio e fantasia, entra ufficialmente in un nuovo mondo narrativo e lo fa in grande stile a Lucca Comics & Games 2025, grazie a una speciale collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics. Proprio dal più grande palcoscenico italiano dedicato al fumetto e alla creatività, Findus ha annunciato il giovane autore vincitore del progetto dedicato alla creazione delle nuove avventure di Capitan Findus a fumetti, colui che ha saputo reinterpretare al meglio l’eroe dei mari più amato dalle famiglie italiane, trasformandolo in un’avvincente striscia illustrata.

Lanciata nell’ottobre 2024, l’iniziativa è nata come un’esperienza formativa condivisa, disegnata a quattro mani con la Scuola Internazionale di Comics, con l’obiettivo di coltivare e valorizzare il talento dei giovani creativi. 30 studenti ed ex-studenti della Scuola Internazionale di Comics sono stati coinvolti nel reinterpretare le avventure del Capitano attraverso una striscia illustrata; una giuria di esperti ha selezionato le 5 opere finaliste, frutto del talento dei giovani artisti che hanno dato vita alle Avventure di Capitan Findus attraverso racconti illustrati originali. Storie che hanno esplorato le rotte mozzafiato del Capitano tra ghiacci, baie e incontri sorprendenti con squali e sirene, ciascuna reinterpretata con lo stile unico del proprio autore. Le cinque strisce finaliste sono diventate protagoniste di una limited edition degli iconici Bastoncini Findus: le confezioni si sono trasformate ospitando un estratto delle tavole e un’inedita reinterpretazione del logo del Capitano firmata dai giovani fumettisti, offrendo ai consumatori un’anteprima delle storie. Contemporaneamente, il pubblico ha potuto scoprire sul sito dedicato le tavole di ogni artista e votare la propria preferita, diventando parte attiva di questo viaggio creativo.

Oggi, al Lucca Comics & Games 2025 Findus annuncia che il vincitore, autore della striscia più votata considerati sia i voti della giuria che quelli del pubblico, è Matteo Montanari, classe 1995, diplomato due anni fa nel corso di fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. La premiazione è avvenuta durante uno speech dedicato che ha visto la partecipazione del fumettista Giuseppe Camuncoli, di Jessica Ferreri, direttrice della Scuola Internazionale di Comics sede di Reggio Emilia e di Fabio Massimo Governatori, Cluster Marketing Manager di Findus Italia. A consegnare simbolicamente il premio l’iconico Capitan Findus in persona.

“Il personaggio di Capitan Findus simboleggia da sempre lo spirito d’avventura, il coraggio e la fantasia, valori che alimentano la creatività e si sposano perfettamente con il linguaggio del fumetto”, dichiara Fabio Massimo Governatori, cluster marketing manager di Findus Italia. “Vedere il Capitano reinterpretato grazie alla visione e al talento di giovani fumettisti ha confermato la sua forza narrativa e la capacità di parlare a un pubblico sempre diverso. I ragazzi della Scuola Internazionale di Comics hanno saputo rinnovare l’immaginario e ampliare l’universo narrativo di un personaggio che accompagna le famiglie italiane da generazioni, lavorando con passione e originalità. Ringraziamo tutti i partecipanti, i finalisti per il loro straordinario contributo creativo e chi ci ha accompagnato nella giuria, valutando con professionalità queste opere”.

“Questa collaborazione è stata un’occasione straordinaria per i nostri studenti”, aggiunge Jessica Ferreri, direttrice della Scuola Internazionale di Comics sede di Reggio Emilia. “Lavorare su un personaggio iconico come Capitan Findus ha permesso ai ragazzi di mettersi alla prova con un progetto professionale reale, sviluppando le proprie capacità narrative e stilistiche. Vedere le loro opere arrivare sugli scaffali e poi essere celebrate in un contesto prestigioso come Lucca Comics dimostra come il talento, se supportato adeguatamente, possa trovare spazio e riconoscimento”.

Findus sarà presente a Lucca Comics & Games per tutta la durata della manifestazione con uno stand dedicato lungo le mura di Lucca che propone tante iniziative per tutti gli appassionati. Tra le attività: una coinvolgente caccia al tesoro che porterà i visitatori ad addentrarsi all’interno delle mura urbane, un contest rivolto ai cosplayer di Capitan Findus, una sessione di live drawing con i fumettisti finalisti dell’iniziativa e partite con il Monopoly del Capitano. Previsto anche uno speciale workshop di cartografia per creare mappe e avventure personalizzate con l’artista e cartografa di fama internazionale Francesca Baerald, celebre per le sue mappe illustrate realizzate per libri, videogiochi e giochi di ruolo come Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering, Il Trono di Spade, Warhammer e molti altri. Non mancheranno inoltre attività di body e face painting per tutte le età e la possibilità di scattare foto insieme all’iconico Capitan Findus. All’interno dello stand, saranno inoltre visibili le strisce complete di tutti i fumettisti che sono arrivati alla fase finale dell’iniziativa “Le Avventure del Capitano”, permettendo ai visitatori di scoprire le storie illustrate dai giovani talenti e apprezzare la varietà di stili e narrazioni che hanno caratterizzato il progetto. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del Capitan Findus e vivere da protagonisti le sue avventure.