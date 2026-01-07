Dal ritorno di Stefania Auci a Don Winslow, le novità del 2026 in libreria

Da Stefania Auci al maestro del crime Don Winslow passando per Jeffery Deaver, un altro autore che ha fatto del genere noir il suo punto di forza. Dai romanzi ai saggi, sono tanti i libri che arriveranno sugli scaffali nel 2026. Ce n'è davvero per tutti i gusti e gli interessi: i lettori quest'anno potranno contare sia sul ritorno di storie che hanno appassionato - e venduto moltissimo - sia su volumi che raccontano il mondo in cui viviamo. Senza dimenticare le biografia di grandi uomini di sport, come quella del 'mago' della pallavolo Julio Velasco, che uscirà in marzo con Feltrinelli. Dopo il grande successo registrato dai primi due capitoli, diventati anche una serie tv interpretata tra gli altri da Michele Riondino e Miriam Leone, - 'I leoni di Sicilia' e 'L'inverno dei Leoni' - è ora in arrivo la terza parte della serie dedicata ai Florio. Sarà in libreria dal 13 gennaio, sempre con l'editore Nord, 'L'alba dei leoni - La saga dei Florio': nel volume Auci racconta le origini della famiglia che, partita da Bagnara Calabra, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si impose prima a Palermo e poi in tutta Italia diventando una delle più ricche d'Italia e d'Europa.

Quello di Stefania Auci è uno dei libri più attesi per l'inizio dell'anno ma è in buona compagnia. Dal 27 gennaio gli appassionati di Georges Simenon saranno accontentati: Adelphi proporrà 'La vecchia' scritto dal papà di Maigret nel 1959 ma mai tradotto nel nostro Paese. Un romanzo, che non ha come protagonista il commissario parigino, la cui azione si svolge interamente in un appartamento dell’Île Saint-Louis a Parigi. Una casa in cui quattro donne, che diffidano l’una dell’altra, si osservano e si spiano, pronte in ogni momento a umiliarsi e a colpirsi. Gennaio è un mese ghiotto anche per chi segue uno degli scrittori più influenti e discussi della letteratura contemporanea, Salman Rushdie. Arriverà il 13 gennaio con Mondadori 'Linguaggi della verità', una raccolta di saggi in cui il romanziere - vittima di un grave attentato nel 2022 - riflette sul valore delle opere di protagonisti della letteratura come Shakespeare, Cervantes, Samuel Beckett, Eudora Welty e Toni Morrison. Per gli amanti del genere crime sono diversi i libri da prendere in considerazione. Il primo è 'L'ultimo colpo' dello statunitense Don Winslow sugli scaffali dal 27 gennaio con HarperCollins Italia: una raccolta di sei racconti in cui si fondono umanità, azione e dramma. Il secondo è 'Tutta la morte davanti' firmato da Jeffery Deaver e Isabella Maldonado (ex ufficiale Fbi) in libreria con Longanesi a febbraio. Ancora un thriller ad alta tensione per gli amanti del genere: torna in libreria, infatti, anche il maestro statunitense Michael Connelly con 'Nessuna via d’uscita' disponibile da febbraio con Piemme. Un volume in cui i lettori ritroveranno uno dei personaggi più significativi dello scrittore di Filadelfia, Mickey Haller, l’avvocato della Lincoln reso celebre dai libri e dalla serie Netflix.

Passando dai giallisti stranieri a quelli di casa nostra, Maurizio de Giovanni riprende in mano le fila del racconto della serie dei Bastardi di Pizzofalcone. Con Einaudi Stile Libero a marzo arriverà 'Figli - Per i Bastardi di Pizzofalcone', il 13esimo titolo della serie, cominciata nel 2012. Alessandro Robecchi, poi, pubblica con Sellerio 'Omicidi Srl' sugli scaffali dal 3 marzo. Il libro è presentato come una 'commedia nera' messa in scena dalla parte dei cattivi con due protagonisti principali, 'Il Biondo' e 'Quello con la cravatta', ovvero due killer professionisti.

Non solo gialli, però. Tra le novità dell'anno appena iniziato c'è da segnalare il nuovo libro di Niccolò Ammaniti, 'Il custode', edito sempre da Einaudi Stile Libero che sarà in libreria nel mese di marzo. Libro in cui - spiega la casa editrice - lo scrittore "torna a raccontarci le ombre dell’adolescenza". Per marzo è poi prevista la pubblicazione dell'autobiografia di un grande maestro della pallavolo e dello sport, Julio Velasco, che si racconta in 'Gracias a la vida. Un'autobiografia' in uscita con Feltrinelli. Dall’infanzia alle lotte politiche, dalle vittorie negli anni Novanta al recente successo: queste pagine firmate da Velasco testimoniano cosa significa lavorare di squadra per raggiungere l’obiettivo comune. Per il mese di marzo, con Bompiani, è previsto l'arrivo di un pamphlet estremamente attuale, 'Scimmia Sapiens' di Marco Malvaldi. Attuale perché l'autore della serie noir edita da Sellerio sui 'vecchietti del BarLume' si occupa questa volta dell'intelligenza artificiale che per lui non è né buona né cattiva. "E' uno specchio fedele di noi, e siamo noi a poter decidere come deve essere, che cosa deve diventare”, dice infatti Marvaldi.

Per quanto riguarda i saggi sono almeno due i titoli da appuntarsi: il primo è 'Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici' in uscita per Rizzoli il 13 gennaio. Sulla scia del saggio precedente, 'Il sistema', l’ex magistrato Luca Palamara, intervistato dal giornalista Alessandro Sallusti, torna a raccontare interessi, strategie e dietro le quinte del sistema giudiziario italiano; il secondo è 'L'antidoto' di Claudio Cerasa, in uscita con la casa editrice Silvio Berlusconi Editore. Il direttore del 'Foglio' da febbraio proporrà un saggio in cui punta a smontare "i dogmi del pessimismo contemporaneo". Ancora una segnalazione per Veronica Raimo, autrice di 'Non scrivere di me' (Einaudi) in libreria a febbraio. Si tratta di "un romanzo potente sull’ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, sul fallimento e il suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna". (di Carlo Roma)