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'Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio': la mostra a Palazzo Te a Mantova

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In programma dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027

La mostra - Foto ufficio stampa
La mostra - Foto ufficio stampa
25 settembre 2026 | 21.38
Carmela Piccione
LETTURA: 2 minuti

'Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio' è la mostra in programma dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 a Palazzo Te a Mantova. In dialogo con l' apparato decorativo ideato da Giulio Romano, l’esposizione a cura di Barbara Furlotti e Guido Rebecchini, celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento.

Le opere in mostra

Opere di grandi artisti come Leonardo, Arcimboldo, Carracci e Caravaggio, dunque, insieme a una ricca selezione di sculture, disegni, oggetti preziosi, materiali esotici e automi in prestito dalle principali istituzioni museali italiane ed europee, condurranno il visitatore all’esperienza della natura come fenomeno da indagare attraverso scienza, arte e tecnologia.

“Proseguendo nella lettura dei segreti inscritti nella narrativa pittorica e architettonica di Palazzo Te, siamo passati dalla Metamorfosi alla Natura – dichiara Stefano Baia Curioni, direttore di Fondazione Palazzo Te –. In questa mostra, profondamente in dialogo con il palazzo, esploriamo il comporsi cinquecentesco dell’idea e della rappresentazione della natura come 'altro' dall’umano, meraviglioso e conquistabile, destinato a plasmare la modernità. Una visione di cui è necessario tracciare l’origine anche per arrivare oggi ad un suo superamento”.

“La città di Mantova ha sempre vissuto la natura in modo peculiare – commenta Giovanni Pasetti, presidente di Fondazione Palazzo Te – La natura ha consentito la sua difesa e la sua vita dall’alto Medioevo in poi. Oggi gli innumerevoli percorsi naturali che la segnano sono parte integrante della sua bellezza. La mostra a Palazzo Te vuole aprirsi a quei luoghi peculiari che nel nostro territorio determinano un connubio tra storia, arte e collezioni che hanno la loro base nell’esperienza di incontro con la fauna e la flora, creando in questo modo una rete in cui i singoli manufatti, evidenze naturali e capolavori architettonici si uniscono nel segno di una Wunderkammer estesa e coinvolgente".

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Palazzo Te Mostre Cinquecento Natura Arte Scienza
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