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"Pagine d'aMare" premiati a Pisa i vincitori della terza edizione

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10 maggio 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
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Per la sezione Narrativa, il riconoscimento è andato a "33 Isole" di Lucio Bellomo (Ugo Mursia Editore), con menzioni speciali a "Prua a Ovest" di Massimo Gregori Grgič (Il Ciliegio Edizioni) e a "Il sale di Penelope" di Ilaria Potenza e Carlotta Santolini (Ugo Mursia Editore). Per la sezione Saggistica, il premio è stato assegnato a "I vagabondi del mare" di Giorgia Bollati e Marta Musso (Codice Edizioni), con menzioni speciali a "Donne di mare" di Macrina Marilena Maffei (Pungitopo Editrice) e a "Relitti" di Leonardo D'Imporzano (Nutrimenti Mare). Questi i premiati della terza edizione della rassegna letteraria "Pagine d'aMare", promossa e organizzata dal Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per questa edizione, con il Comune di Pisa.

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