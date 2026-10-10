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Premio Comisso a Elvira Mujcic per la Narrativa e Giulio Milani per la Biografia

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La proclamazione è avvenuta in seduta pubblica all’auditorium del Museo Santa Caterina di Treviso

(I vincitori, gli altri finalisti, a sinistra Pierluigi Panza, presidente della giuria tecnica, ea destra Ennio Bianco presidente dell'Associazione Amici di Comisso - ufficio stampa del Premio Comisso)
(I vincitori, gli altri finalisti, a sinistra Pierluigi Panza, presidente della giuria tecnica, ea destra Ennio Bianco presidente dell'Associazione Amici di Comisso - ufficio stampa del Premio Comisso)
10 ottobre 2026 | 14.56
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

"La stagione che non c'era" di Elvira Mujcic (Ugo Guanda Editore), per la sezione nsarrativa, "Codice Tondelli. La pagina è pelle, la parola è desiderio" di Giulio Milani (Transeuropa), per la sezione biografia: sono questi i due libri vincitori della XLV edizione del Premio letterario Giovanni Comisso “Regione del Veneto- Città di Treviso”. La proclamazione è avvenuta oggi in seduta pubblica all’auditorium del Museo Santa Caterina di Treviso. Le due opere hanno ottenuto la maggioranza dei voti dai 70 componenti la Grande Giuria del Premio tra i finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica lo scorso 12 giugno, sempre in seduta pubblica a Palazzo Giacomelli – Spazio Confindustria Veneto Est di Treviso tra le 162 opere inviate alla selezione, di cui 133 nella narrativa italiana e 29 per la biografia.

Nella Narrativa italiana gli altri selezionati erano "Piombo e latte" di Luca Mastrantonio (Bompiani) e "Carissimo Dottor Jung" di Sandra Petrignani (Neri Pozza); nella Biografia: "Zvanì. Indagine sulla morte di Giovanni Pascoli" di Osvaldo Guerrieri (Feltrinelli) e "Caravaggio. Una vita in dieci quadri" di Francesca Cappelletti (Mondadori). La Giuria Tecnica è presieduta da Pierluigi Panza e composta anche da Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Luigi Mascheroni, Sergio Perosa.

Nel corso dell’incontro, condotto dalla giornalista Maria Pia Zorzi, le opere finaliste sono state presentate dai loro autori e accompagnate da letture sceniche curate dai ragazzi di Tema Cultura di Treviso coordinati da Giovanna Cordova e con il commento visivo di Francesco Lo Pergolo. Nell’incontro di finale è stato consegnato il Premio Comisso alla carriera per scrittori veneti, promosso dall’Associazione Amici di Comisso con il sostegno di Fondazione CentroMarca Banca e Centro Marca Banca, per valorizzare il percorso culturale e letterario di un autore di nascita, formazione o residenza in Veneto. Il vincitore di questa edizione è Sergio Perosa, anglista, professore e uomo di cultura veneziano che ha presentato lo studio "Il Veneto di Shakespeare (e il mio..)". Premiata poi l’opera vincitrice – "La ragazza d’aria" di Andreea Simionel (Rizzoli)- del Comisso under 35 – Rotary Club Treviso, alla ottava edizione, promosso dal Rotary Club Treviso insieme all’Associazione Amici di Comisso e riservato agli scrittori under 35.

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