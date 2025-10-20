circle x black
Cerca nel sito
 

Premio Udine Filosofia 2025 a Luc Dardenne e Giorgio Vallortigara

sponsor

Sarà consegnato nell'ambito della XII edizione del Festival Mimesis "Filosofia e trasformazione digitale"

Premio Udine Filosofia 2025 a Luc Dardenne e Giorgio Vallortigara
20 ottobre 2025 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Va al grande regista francese, pluripremiato a Cannes, Luc Dardenne per il volume "L'affare umano. Al di là della paura di morire" (Meltemi editore) e per l'opera cinematografica "Giovani madri", e al neuroscienziato di fama internazionale, saggista e scrittore Giorgio Vallortigara per i suoi studi pionieristici sulla mente e il comportamento animale, il Premio Udine Filosofia 2025, promosso dall'Associazione Culturale Territori delle Idee in sinergia con la casa editrice Mimesis, che verrà consegnato nell'ambito della XII edizione del Festival Mimesis "Filosofia e trasformazione digitale".

Dardenne riceverà il premio sabato 25 ottobre, alle ore 19, al Cinema Visionario di Udine. La cerimonia di consegna del premio alla carriera a Giorgio Vallortigara è in programma venerdì 31 ottobre, alle ore 19, a Casa Cavazzini a Udine.

Il Festival Mimesis propone un cartellone ricco di eventi, dibattiti, conferenze interdisciplinari, laboratori, lezioni magistrali con incontri diffusi nelle città di Udine, Gorizia, Monfalcone, Tolmezzo, Cervignano e Pordenone, 24-25-26 ottobre, 31 ottobre, 1-2 novembre 2025. Oltre 70 filosofi, scienziati, scrittori, registi, politici, poeti, docenti, ricercatori si confronteranno sui temi sempre più urgenti che investono la presenza nelle nostre vite dell’Intelligenza Artificiale, l’etica della tecnologia, i nuovi linguaggi della comunicazione, le relazioni tra sapere umanistico e scienza. Tra i protagonisti: Maurizio Ferraris, Carlo Galli, Michael Marder, Massimo Donà, Paolo D’Angelo, Vera Gheno, Marcello Ghilardi, Riccardo Manzotti, Giovanni Boniolo, Marcello Barison, Simone Regazzoni, Gian Mario Villalta e molti altri. Festival Mimesis – Premio Udine Filosofia 2025 è un progetto dell’Associazione Territori delle Idee, In collaborazione con Università di Udine, Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, CSS Teatro stabile d’innovazione, UBI Unione Buddhista Italiana, Società Dante Alighieri, Pordenonelegge, Istituto Jacques Maritain e numerose realtà culturali del territorio. www.mimesisfestival.it

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Udine Filosofia 2025 Festival Mimesis Filosofia e trasformazione digitale Intelligenza Artificiale etica della tecnologia nuovi linguaggi della comunicazione
Vedi anche
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza