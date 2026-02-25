E' stato restaurato dalla Sovrintendenza Capitolina, con la collaborazione della Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura
L’elefante di Piazza della Minerva di Gian Lorenzo Bernini, dopo il distacco della zanna sinistra avvenuto il 16 febbraio, è stato restaurato dalla Sovrintendenza Capitolina, con la collaborazione della Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura, che ha svolto l’alta Sorveglianza, approvando il progetto e l’esecuzione dell’intervento avvenuto il 23 febbraio, seguendo l’indicazione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che aveva subito auspicato un rapido intervento di riparazione e restauro del danno.