La scrittrice britannica Sophie Kinsella ha rivelato di avere un tumore al cervello, di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, a successive cure e di essere ancora sotto chemioterapia. "Volevo condividere con voi da molto tempo un aggiornamento sulla mia salute ma aspettavo di avere la forza per farlo", ha scritto l'autrice 54enne ai suoi follower sui social, raccontando: "Alla fine del 2022, mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non ho rivelato prima questa notizia - confessa - perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado elaborarla in privato e adattarsi a questa nostra 'nuova normalità'".

Kinsella, il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham, ha raggiunto il successo con la serie dei libri 'Shopaholic', ha poi riferito di essere stata "curata dall'eccellente team dell'University College Hospital di Londra", e di essere stata sottoposta "a un intervento chirurgico con successo e alla successiva radioterapia e chemioterapia, che è ancora in corso". La scrittrice ha poi precisato che le sue condizioni sono "stabili", che si sente "in generale bene" anche se è "molto stanca" e la sua memoria "è peggiore di prima".