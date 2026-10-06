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Tim Cook in visita alla Biennale Arte

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L'ex numero uno di Apple ha visitato l'Esposizione con i suoi collaboratori, acquistando regolarmente i biglietti, e ha poi incontrato a Ca’ Giustinian il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco

(Tim Cook e Pietrangelo Buttafuoco nella foto apparsa su Instagram)
(Tim Cook e Pietrangelo Buttafuoco nella foto apparsa su Instagram)
06 ottobre 2026 | 11.12
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Visita alla Biennale di Venezia per Tim Cook, che ha scelto di immergersi nell’arte contemporanea durante il suo soggiorno nella città lagunare. L’ex amministratore delegato di Apple ha visitato la Mostra Internazionale d’Arte insieme ad alcuni suoi collaboratori, acquistando regolarmente i biglietti per la visita e partecipando anche alla visita guidata. Un passaggio che, al di là della notorietà del visitatore, si è svolto all’insegna della normalità e dell’interesse personale per le proposte artistiche della manifestazione. Cook ha avuto così l’opportunità di conoscere da vicino gli spazi e le opere della Biennale 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati all’arte contemporanea.

Al termine della visita, Cook si è recato a Ca’ Giustinian, sul Canal Grande, sede della Biennale di Venezia, dove ha incontrato il presidente Pietrangelo Buttafuoco, come documenta una fotografia pubblicata sui social. L’incontro ha rappresentato per Cook un’occasione per conoscere più da vicino le attività, i progetti e il ruolo internazionale della Biennale di Venezia. Un confronto che ha messo idealmente in dialogo due mondi diversi ma accomunati dall’attenzione all’innovazione, alla creatività e alla cultura.

La Biennale di Venezia, con la Mostra Internazionale d’Arte dal titolo "In Minor Keys", a cura di Koyo Kouoh, prosegue intanto il suo percorso espositivo e resta aperta al pubblico fino a domenica 22 novembre 2026. Non esistono ancora dati ufficiali, che verranno resi noti al termine della rassegna, ma i visitatori si contano già in diverse centinaia di migliaia.

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Tag
Biennale Arte Venezia arte contemporanea Apple Mostra Internazionale d'Arte
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