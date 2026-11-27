Le indagini diagnostiche e lo studio storico-artistico assegnano al maestro fiorentino un foglio tra Quattrocento e Cinquecento. L'opera presenta affinità con una testa femminile di Leonardo conservata agli Uffizi e una montatura ispirata al gusto di Vasari

Un raro disegno rinascimentale, finora inedito, è stato attribuito a Raffaellino del Garbo, pittore e disegnatore fiorentino vissuto tra il 1466 e il 1527. La riscoperta riguarda un foglio raffigurante una giovane donna, o forse un angelo, databile tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, presentato dalla galleria romana Matheria dopo un'indagine storico-scientifica condotta in collaborazione con Lorenzo Bellucci, di Ars Visio, e il professor Pierluigi Carofano. La scoperta assume particolare rilievo nel panorama della grafica antica, dove i disegni attribuiti a Raffaellino del Garbo sono estremamente rari sul mercato. La maggior parte delle opere grafiche riconducibili all'artista è infatti conservata in importanti istituzioni museali internazionali, tra cui gli Uffizi, il Louvre, il British Museum e il Metropolitan Museum of Art di New York.

Il foglio, intitolato 'Ritratto di figura muliebre (Testa di giovane donna / Angelo)', misura 32,5 per 25 centimetri ed è realizzato a inchiostro bruno-grigio carbonioso acquerellato, con interventi in inchiostro ferro-gallico e velature di ematite. Il disegno è applicato su una tavoletta lignea dipinta di nero ed è accompagnato da una bordura architettonica a penna, con cartigli nella parte superiore e inferiore, secondo una modalità di montaggio che richiama la tradizione del Libro de' disegni di Giorgio Vasari.

A sostenere l'attribuzione, come riporta l'Adnkronos, sono state, da una parte, le analisi diagnostiche e, dall'altra, le verifiche storico-stilistiche. Il lavoro di Lorenzo Bellucci ha permesso di ricostruire la composizione materiale del foglio e di distinguere gli elementi originali dagli interventi successivi. Il protocollo, interamente non invasivo, ha utilizzato diverse tecnologie: luce visibile, fluorescenza ultravioletta, riflettografia infrarossa Nir a 1000 nanometri, spettroscopia Xrf e stereomicroscopia. Le indagini hanno innanzitutto confermato la natura antica del supporto cartaceo, una carta vergata a mano di manifattura italiana tra Quattro e Cinquecento, composta da fibre lunghe di lino, canapa e cotone. È stata inoltre individuata la prima stesura grafica in inchiostro carbonioso acquerellato, utilizzato sia per la figura sia per le decorazioni architettoniche laterali e superiori. Altri elementi originali sono l'inchiostro ferro-gallico bruno-rossastro e le sottili velature di ematite presenti soprattutto sul naso e sulle labbra.

Un passaggio importante della ricerca riguarda le lumeggiature superficiali in bianco di titanio, identificate attraverso la spettroscopia Xrf. Si tratta di interventi successivi agli anni Venti del Novecento, che avevano modificato in parte la leggibilità del disegno. La riflettografia infrarossa ha consentito di attraversare questi strati e recuperare la qualità del tratto sottostante, restituendo alla lettura la finezza esecutiva e la forza del segno originale.

Sul versante storico-artistico, il professor Pierluigi Carofano ha sostenuto l'attribuzione a Raffaellino del Garbo attraverso un confronto con la tradizione figurativa fiorentina del periodo. Un riferimento importante è la Testa femminile conservata al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inventario 428 E, attribuita a Leonardo da Vinci. Le due opere presentano affinità nella composizione, nella dolce inclinazione dell'ovale del volto, nella modulazione del chiaroscuro e nella concentrazione dello sguardo. Secondo la ricostruzione critica, il disegno presentato da Matheria sarebbe una ripresa antica, seppure parziale, di una fortunata invenzione leonardesca, realizzata da un artista fiorentino che conosceva da vicino il linguaggio del maestro di Vinci.

Raffaellino del Garbo, formatosi nell'ambiente di Filippino Lippi e attivo in un contesto artistico profondamente segnato anche dalla lezione di Sandro Botticelli, si inserisce così in quella rete di scambi e riferimenti che caratterizza la Firenze tra Quattrocento e Cinquecento. Un ulteriore elemento preso in considerazione da Carofano è l'iscrizione "Raffaello del Garbo", presente nella parte inferiore del foglio. Si tratta di un'annotazione collezionistica posteriore, risalente al Seicento o al Settecento, apposta da un antico possessore per identificare l'opera. Per lo studioso, anche questa circostanza contribuisce alla ricostruzione della storia del disegno: un eventuale falsario moderno, secondo l'argomentazione proposta, avrebbe avuto maggiore convenienza ad associarlo al nome assai più celebre di Leonardo.

Il foglio offre inoltre una testimonianza della prassi delle botteghe artistiche rinascimentali. Disegni di questo genere potevano nascere come esercizi di studio, prove di abilità o occasioni di confronto e scambio tra artisti. Proprio la loro natura di strumenti di lavoro, spesso destinati a un uso interno alle botteghe e non alla conservazione, spiega la scarsità degli esemplari arrivati fino a oggi.

A rendere ancora più interessante il ritrovamento è la montatura architettonica che incornicia il disegno. La bordura a penna, con i cartigli superiore e inferiore, richiama infatti il gusto collezionistico di Giorgio Vasari e la sua celebre raccolta di disegni di artisti, il Libro de' disegni, che contribuì a definire un modello di conservazione e presentazione della grafica rinascimentale.

La rarità di un foglio di questa natura trova riscontro anche nelle sporadiche apparizioni sul mercato internazionale delle opere riconducibili a Raffaellino del Garbo. Tra gli episodi ricordati dalla galleria figurano la vendita da Christie's del celebre studio ricamabile L'Angelo dell'Annunciazione e alcuni passaggi in asta di dipinti su tavola, tra cui il Ritratto di dama con acconciatura di perle, proposto da Sotheby's a New York nella vendita Master Paintings. L'opera presentata dalla galleria Matheria a Roma è accompagnata da un'expertise storico-stilistica firmata dal professor Pierluigi Carofano il 20 novembre scorso e da un dossier diagnostico multispettrale e Xrf realizzato da Lorenzo Bellucci e Ars Visio. Un insieme di documentazione che consente di approfondire non soltanto l'attribuzione, ma anche la storia materiale e conservativa del foglio, offrendo nuovi elementi per lo studio della produzione grafica fiorentina tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento. (di Paolo Martini)