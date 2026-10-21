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Ai, Fanizzi (Dell Technologies): "La sovranità digitale significa avere possibilità di scelta"

Marco Fanizzi, amministratore delegato di Dell Technologies Italia - (Foto AdnKronos)
Marco Fanizzi, amministratore delegato di Dell Technologies Italia - (Foto AdnKronos)
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21 ottobre 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
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“Quando parliamo di sovranità digitale non ci riferiamo semplicemente a dove i nostri dati risiedono, ma alla capacità di scelta sui dati, sul calcolo, sul modello e sulla governance che questi dati devono avere.” Lo ha dichiarato Marco Fanizzi, amministratore delegato di Dell Technologies Italia, intervenendo alla conferenza “Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity”, organizzata da Confassociazioni Digital presso la Camera dei Deputati. “Nel mondo di oggi, avere sovranità digitale significa avere possibilità di scelta”, ha affermato Fanizzi.

Il manager ha sottolineato che aziende private e pubbliche possono rivolgersi a operatori tecnologici per realizzare infrastrutture in grado di rispondere alle proprie esigenze. “Noi non vogliamo sostituirci a governi o organizzazioni: forniamo infrastrutture tecnologiche in grado di creare quelli che chiamiamo data center privati, che in questo caso sottostanno alla legislazione italiana”, ha concluso.

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