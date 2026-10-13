Ambiente, Barbaro (Mase): "Su verde pubblico governo sostiene modifiche a legge 10 del 2013"

Il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro ha espresso il proprio sostegno alle proposte di modifica dell’articolo 7 della legge 10 del 2013, avanzate dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, confermando la disponibilità del Governo a individuare un percorso normativo per recepire tali proposte. Si tratta - si spiega in una nota - di "un passo avanti verso una maggiore tutela del patrimonio arboreo e una gestione più attenta e sostenibile del verde pubblico". L’annuncio è arrivato al termine della riunione del Comitato, durante la quale è stata presentata una proposta condivisa da tutti i componenti dell’organismo, di cui fanno parte, come membri di diritto, anche Anci e Conaf. Presente per il Mase anche il Contrammiraglio Francesco Tomas, Direttore Generale della TBM, la direzione della Tutela della Biodiversità e del Mare.

Tre i principali ambiti di intervento: l’introduzione di sanzioni contro la capitozzatura, una pratica di potatura particolarmente invasiva che può compromettere la salute e la stabilità degli alberi; il rafforzamento delle misure di protezione delle alberature durante il periodo di nidificazione degli uccelli; una maggiore attenzione agli scavi effettuati in prossimità degli alberi, per prevenire danni agli apparati radicali. Interventi questi che puntano a migliorare la salvaguardia del verde urbano, riconoscendo il ruolo fondamentale degli alberi nella qualità ambientale delle città, nella tutela della biodiversità e nel contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. “Ho partecipato alla riunione del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, che ha presentato una proposta condivisa dall’intero Comitato, di cui ANCI e CONAF sono membri di diritto”, ha dichiarato Barbaro.

Il sottosegretario ha quindi ribadito il proprio sostegno all’iniziativa, confermando l’impegno dell’Esecutivo a valutarne il recepimento sul piano legislativo. “Condivido il progetto e confermo la disponibilità del Governo a individuare il percorso normativo per dare seguito a queste proposte”. “La tutela degli alberi deve passare dalle buone intenzioni a regole chiare e responsabilità concrete. Proteggere il patrimonio arboreo significa difendere la biodiversità, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città”, ha aggiunto il Presidente del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico Marco Visconti.

L’apertura del Governo "rappresenta un segnale significativo per il futuro della gestione del verde pubblico in Italia, soprattutto in un contesto in cui la salvaguardia degli alberi e degli ecosistemi urbani assume un’importanza crescente. a proposta dovrà ora trovare un adeguato percorso normativo per tradurre gli indirizzi condivisi dal Comitato in disposizioni concrete. L’obiettivo è rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio arboreo nazionale e promuovere pratiche di manutenzione maggiormente rispettose dell’ambiente". E' - conclude la nota - "un percorso che, se portato a compimento, potrebbe contribuire a rendere più efficace la protezione degli alberi nelle città italiane, conciliando le esigenze di sicurezza, manutenzione e conservazione della biodiversità".