Barbaro: "Obiettivi Mase tutela habitat e porti verdi"

"L'11 aprile anche il governo parteciperà alle tante iniziative per la Giornata nazionale del mare: io interverrò al Terzo Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum di Gaeta. In Italia ci sono quasi 8mila chilometri di coste e una miriade di territori affacciati sul mare e la sua tutela è una priorità". Così Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, alla vigilia della Giornata nazionale del mare.

"Nell’atto di indirizzo del Mase per il triennio 2024-2026, il primario obiettivo in ambito marino si concentra su investimenti per il ripristino della tutela dei fondali e habitat marini attraverso meccanismi di mappatura e monitoraggio e la realizzazione dei cosiddetti porti verdi, progetti integrati per efficientamento energetico, uso di rinnovabili e riduzione dei consumi - spiega - Attività che si svolgeranno in sinergia con gli obiettivi e i traguardi fissati dal Pnrr, a loro volta situati nel contesto della Strategia Europea per la biodiversità al 2030 (30% di aree marine protette) e con la strategia per l’ambiente marino”.