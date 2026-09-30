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Cgil, Landini: "La nostra storia al servizio del presente"

Maurizio Landini - Instagram Cgil
Maurizio Landini - Instagram Cgil
30 settembre 2026 | 09.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Non celebriamo solo la nostra storia, ma la mettiamo al servizio del presente”.

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Milano alle celebrazioni per i 120 anni della Confederazione, nata nel capoluogo lombardo nel 1906. “È un momento importante per riconoscere la nostra storia: la Cgil nasce centovent'anni fa per dare voce al lavoro, nell'epoca della nascita del capitalismo che stava cambiando il mondo”, ha detto Landini. “Fin dall'inizio si è pensato che le persone che lavorano, se non vengono lasciate sole e si organizzano collettivamente, possano diventare un motore del cambiamento”.

Per il leader della Cgil, anche davanti alle trasformazioni tecnologiche, economiche e ambientali “i cambiamenti non devono essere subiti, ma devono vedere i lavoratori e le lavoratrici protagonisti”. Un principio che riguarda anche l'intelligenza artificiale: “La tecnologia non è neutra, dipende da chi la utilizza e a quali fini. Il mondo del lavoro rivendica di essere protagonista nell'uso della tecnologia, affermando un valore di libertà e di democrazia”. Landini ha quindi richiamato la necessità di “contrastare un modello di sviluppo che vede un capitalismo che si sostituisce alla politica, facendosi quasi Stato-nazione”. L'obiettivo, ha aggiunto, è “costruire reti per rendere il lavoro un soggetto che cambia il modello di sviluppo e quindi il futuro”, utilizzando “la memoria delle lotte e delle conquiste come elemento da cui ripartire”.

Il segretario generale ha infine rilanciato la manifestazione nazionale del 17 ottobre a Roma, in piazza del Popolo. “Sarà fondamentale la riuscita della manifestazione. Dietro all'idea di applicare la Costituzione non c'è solo la difesa della Carta, ma la necessità di affrontare i problemi veri delle persone”. Tra questi Landini ha indicato fisco, salari, energia e investimenti pubblici: “Basta tassare il lavoro più dei profitti e delle rendite finanziarie. Se si investe in armi, non ci saranno altri fondi da investire nella scuola, nella ricerca e nell'università”. “Lavoriamo per riempire piazza del Popolo il 17 ottobre”, ha concluso Landini, “e perché sia l'inizio di una grande mobilitazione”.

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CGIL Landini Intelligenza Artificiale Capitalismo Politica Manifestazione
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