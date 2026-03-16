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da oggi oltre 2 mila posti di lavoro in tutta Italia con i Job Days di Humangest: più di 50 le città coinvolte

da oggi oltre 2 mila posti di lavoro in tutta Italia con i Job Days di Humangest: più di 50 le città coinvolte
16 marzo 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
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Dalla logistica alla grande distribuzione organizzata, dal manifatturiero ai call center, fino ai servizi di ristorazione e alle attività tecniche di manutenzione. Sono oltre 2.000 le opportunità di lavoro disponibili in tutta Italia nei prossimi giorni grazie a una settimana di recruiting diffuso dedicata all’incontro diretto tra candidati e imprese. Da oggi, fino a venerdì 20 marzo, le filiali dell’agenzia per il lavoro Humangest, parte del Gruppo Sgb, apriranno le porte ai candidati con i Job Days, giornate di selezione e orientamento organizzate su tutto il territorio nazionale (più di 50 le città coinvolte). Durante gli appuntamenti sarà possibile sostenere colloqui dedicati con i recruiter, ricevere orientamento professionale e candidarsi immediatamente per numerose posizioni aperte nei diversi territori e settori produttivi. Le ricerche riguardano in particolare 500 operai nel settore manifatturiero, soprattutto nella metalmeccanica, gomma-plastica e legno; 400 addetti al confezionamento, di cui 200 su Novara; 300 addetti alla GDO, con 100 posizioni tra Roma, Latina e Rieti; e 300 operatori call center, di cui 80 su Milano, 50 su Cagliari, 50 su Lecce e 40 in Calabria.

A queste si aggiungono 200 addetti alla logistica, con o senza patentino, 200 addetti sala e cucina e 200 addetti mensa, oltre a 100 scaffalisti GDO nel Nord Ovest, 100 manutentori junior – in particolare nel settore aeronautico – e 100 addetti alle pulizie, part time e full time. Le ricerche comprendono inoltre 70 operai nel settore alimentare, di cui 30 su Bari, 50 ottici e ortometristi e 50 addetti antincendio. Accanto a queste selezioni sono attive anche ricerche mirate su specifici territori e comparti strategici. Nel settore impiantistico e delle telecomunicazioni sono previste 20 assunzioni in Sicilia, mentre nel settore metalmeccanico, in Veneto, in selezione 30 operai, specializzati e non. Opportunità anche nel comparto logistico, con ricerche attive nelle filiali di Vicenza, Verona, Thiene e Padova per supportare i clienti della grande distribuzione organizzata in vista del periodo pasquale.

Con quasi 20 anni di esperienza nel settore HR e una rete di oltre 90 filiali, Humangest supporta ogni mese migliaia di persone nell’ingresso o nel reinserimento nel mondo del lavoro, facilitando l’incontro tra competenze e fabbisogni delle imprese. I Job Days rappresentano uno degli strumenti più efficaci per accelerare questo processo: durante le giornate di recruiting i candidati possono conoscere le opportunità disponibili, confrontarsi con i recruiter e sostenere colloqui direttamente in filiale. Per partecipare è possibile prenotare il proprio colloquio online e scegliere il settore di interesse sul sito Humangest.

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Lavoro Humangest Jobs days occupazione
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