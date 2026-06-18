Demografia: Giusti (Wind Tre), 'welfare personalizzato per rispondere ai bisogni di tutte le generazioni'

"In Wind Tre ripensiamo i servizi di welfare partendo dall'ascolto delle esigenze dei nostri dipendenti, che variano non solo tra le diverse generazioni presenti in azienda, ma anche nel corso delle diverse fasi della vita. Per questo motivo, cerchiamo di adattare la nostra offerta attraverso servizi semplici e personalizzabili, in grado di rispondere a necessità differenti. In particolare, quest'anno ci siamo concentrati sui figli dei dipendenti in età universitaria, offrendo loro l'opportunità di valorizzare il proprio curriculum e migliorare la presentazione in azienda. Inoltre, abbiamo aperto le porte di Wind Tre per consentire ai giovani di conoscere da vicino il mondo del lavoro e comprendere quali opportunità professionali possano essere coerenti con il loro percorso di studi". Con queste dichiarazioni, Manuela Giusti, People Relations & Compensation Director di Wind Tre , è intervenuta alla VI edizione dell'appuntamento annuale del ciclo Adnkronos Q&A dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese, dal titolo "La demografia cambia la società".