Ffm, Bozzetti: "Dopo Olimpiadi stadio pattinaggio diventerà location per eventi più grandi d'Europa"

Lo stadio che ospiterà le gare di speed skating durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, all'interno dei padiglioni di Rho Fiera Milano, una volta terminati i Giochi è destinato a diventare la location per eventi più grandi d'Europa. Lo ha rivelato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, presentando il piano triennale 2026-2028 della Fondazione.

"Tra i progetti più rilevanti -spiega Bozzetti- c'è quello del 'Live Dome', dove con un investimento di 12 milioni di euro riconvertiremo lo stadio del pattinaggio di velocità olimpico nella più importante location per eventi d’Europa, capace di ospitare sino a 45mila spettatori". Ciò, avverte il manager, "consentirà a Fiera Spa di entrare in un nuovo segmento di mercato: i grandi eventi musicali, sportivi, congressuali e creerà un valore per il territorio di oltre 1 miliardo di euro".

"Da gennaio del 2027 -sottolinea poi- il 'Live Dome' sarà pronto per ospitare, anche d’inverno, grandi concerti in una superficie coperta, tenendo presente che l’impianto 'La Defense' di Parigi, che ospita fino a 40mila spettatori, diverrà il secondo impianto. E questo -conclude- rappresenta una grande heritage che Fondazione Fiera Milano lascerà all’Italia".

I lavori del nuovo centro di produzione Rai che sorgerà all'interno degli spazi del polo urbano di Fiera Milano, al quartiere Portello, procedono speditamente. "Le operazioni di bonifica e di rimozione dei materiali di risulta derivanti dalle demolizioni sono state completate tutte -spiega-; la gara è in fase di assegnazione, quindi stiamo scegliendo il contraente per la costruzione. Come sapete, poi, è già stato oggetto di delibera della Giunta comunale il permesso a costruire e domani verrà firmata la convenzione notarile con il Comune di Milano. Nel giro di qualche giorno riceveremo anche il permesso a costruire e poi, successivamente, faremo una presentazione del progetto in conferenza stampa, prima di Natale, anche insieme ai vertici Rai, al Comune e alla Regione, in cui saremo più dettagliati sul progetto".

"Il bando per assegnare i lavori è stato effettuato -aggiunge- è stata approvata la graduatoria da parte del comitato esecutivo e adesso c’è la fase negoziale con i primi due, che verrà completata a giorni, quindi avremo il contraente finale". "Siamo molto soddisfatti -commenta Bozzetti- tutte le aziende che erano state a suo tempo invitate, in un processo che va avanti da diversi mesi, hanno risposto con la presentazione di un’offerta. E abbiamo avuto anche offerte assolutamente in linea con le nostre previsioni di costi, anzi più ottimistiche rispetto a quanto immaginavamo, anche con i tempi di realizzazione".