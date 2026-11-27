Bastano 25 minuti di educazione finanziaria per migliorare le conoscenze finanziarie di base sugli investimenti e modificare alcune scelte finanziarie. È quanto emerge dai primi risultati della ricerca Aief – Associazione Italiana Educatori Finanziari, realizzata in collaborazione con il gruppo di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Parma e l'Istituto di Neuroscienze del Cnr, con il coinvolgimento di Confconsumatori, presentata, su iniziativa del Senatore Dario Damiani, al Senato della Repubblica durante l'incontro 'Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini', che si è aperto con il video messaggio di saluto di Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. La sperimentazione ha coinvolto nella prima fase pilota 125 studenti universitari senza una formazione specifica in economia e finanza, sottoposti a un percorso educativo di circa 25 minuti dedicato ad azioni, obbligazioni e al funzionamento dei mercati finanziari. Le conoscenze sono state verificate prima e subito dopo la formazione e a distanza di una settimana, confrontando cinque modalità di apprendimento: video (su smartphone, tablet e realtà virtuale), podcast e lettura. Il risultato più rilevante riguarda il significativo incremento delle conoscenze finanziarie di base mediante tutte le modalità di apprendimento sperimentate, incremento pressoché mantenuto anche dopo una settimana. Le maggiori conoscenze finanziarie non aumentano l’orientamento al rischio, ma contribuiscono a ridurre la prudenza di alcune scelte di investimento. Dopo la formazione, infatti, la percentuale di partecipanti orientata verso un portafoglio prudente scende dal 71,2% al 41,6%, mentre quella che preferisce soluzioni intermedie sale dal 25,6% al 50,4%. Cresce, seppure in misura più contenuta, anche la scelta più rischiosa, dal 3,2% all'8%. La maggiore conoscenza finanziaria, quindi, non si traduce automaticamente in una più elevata propensione al rischio, ma sembra favorire una diversa valutazione di alcune scelte di investimento, con una maggiore apertura verso soluzioni intermedie con portafogli meno prudenti.

“L’aspetto innovativo di questa ricerca consiste nell’aver messo a fattor comune le specificità di discipline differenti: la finanza e le neuroscienze per un approccio interdisciplinare e sperimentale. La sfida è comprendere il rapporto tra conoscenze, emozioni e comportamenti, per trasformare ciò che si apprende in scelte più efficaci nel tempo”, afferma Gino Gandolfi, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Parma. Un approccio interdisciplinare che apre nuove prospettive anche sul fronte delle neuroscienze. “La collaborazione con Aief ci ha permesso di mettere in dialogo due ambiti apparentemente distanti: la finanza e le neuroscienze. I risultati sono un primo passo verso una domanda più ampia: che cosa cambia nel nostro cervello quando acquisiamo nuove competenze finanziarie? Le prossime fasi della ricerca potranno concentrarsi proprio sui meccanismi neurali che influenzano la percezione del rischio e i processi decisionali. Comprendere questi processi potrà aiutarci a sviluppare percorsi educativi sempre più efficaci e mirati”, sottolinea Pietro Avanzini, dirigente di ricerca dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr e responsabile della sede di Parma. Accanto ai tradizionali questionari, i ricercatori hanno monitorato la frequenza cardiaca dei partecipanti durante le domande e le decisioni finanziarie, rilevando le variazioni dell'attività cardiaca associate ai processi decisionali e all'attivazione emotiva. Dopo l'intervento educativo si osserva una riduzione della frequenza cardiaca, compatibile con una maggiore condizione di calma, con differenze legate anche ai formati utilizzati. “L'educazione finanziaria non modifica soltanto le nostre decisioni, ma anche le risposte fisiologiche a esse correlate, aiutandoci a gestire con maggiore tranquillità situazioni che richiedono valutazioni complesse”, spiega Maddalena Fabbri Destro, ricercatrice dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr. La ricerca evidenzia inoltre che l'incremento delle conoscenze si registra con tutti i formati educativi sperimentati e si mantiene in gran parte anche dopo una settimana. Un'indicazione importante per la progettazione di interventi brevi, mirati e accessibili. “Anche percorsi formativi di breve durata, con contenuti mirati, possono accrescere sensibilmente le conoscenze finanziarie. Per le università è un'indicazione preziosa: significa poter progettare programmi accessibili e rivolti a specifici target di popolazione, mettendo a disposizione della società i risultati della ricerca”, osserva Maria Gaia Soana, Professoressa ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Parma.

“In prospettiva - conclude Maria Cristina Arcuri, professoressa associata di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Parma - sarà importante approfondire come le conoscenze acquisite aiutino gli individui a riconoscere le proprie competenze e i propri limiti, e in quali condizioni tale consapevolezza si traduca in scelte finanziarie davvero consapevoli. L’integrazione tra finanza e neuroscienze potrebbe, anche in questo caso, produrre evidenze molto interessanti e utili”. I risultati della sperimentazione offrono dunque indicazioni che vanno oltre il contesto accademico: il tema si sposta così dal contributo degli atenei alla responsabilità della politica nel riconoscere e sostenere il valore strategico dell'educazione finanziaria, affinché possa diventare una priorità nell'agenda del Paese. "L’educazione finanziaria rappresenta oggi una competenza fondamentale per esercitare pienamente la propria cittadinanza e affrontare con maggiore consapevolezza le scelte che incidono sul futuro delle persone e delle famiglie. La ricerca scientifica ci offre un contributo prezioso per comprendere come rendere questa formazione sempre più efficace, accessibile e vicina ai bisogni reali dei cittadini. È importante che le istituzioni sappiano valorizzare queste evidenze, favorendo il dialogo tra mondo accademico, realtà associative e società civile. L’iniziativa promossa da AIEF rappresenta un passo significativo in questa direzione, con l’obiettivo di trasformare la conoscenza in strumenti concreti di autonomia, tutela e inclusione finanziaria", dichiara Dario Damiani, componente della 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato della Repubblica. Un impegno che richiede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni al mondo della ricerca, fino alle organizzazioni che operano quotidianamente per promuovere la cultura finanziaria e accompagnare le persone nelle proprie scelte. "Da anni Aief è impegnata concretamente nella diffusione dell’educazione finanziaria, con la convinzione che rappresenti uno strumento indispensabile per rendere i cittadini più consapevoli, autonomi e liberi nelle proprie scelte. Oggi, grazie anche al contributo della ricerca scientifica, possiamo compiere un ulteriore passo avanti: non basta più chiederci cosa insegnare, dobbiamo comprendere come insegnarlo in modo realmente efficace. È questa la sfida che vogliamo raccogliere e che continuerà a guidare il nostro impegno nei prossimi anni", dice Nunzio Lella, Presidente Aief.