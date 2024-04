Il 'Ray of Gold' protagonista di Roberto Cavalli Home

In occasione della Milan Design Week 2024, Roberto Cavalli presenta in anteprima la stampa Ray of Gold, protagonista delle nuove collezioni Home. Inoltre, fino al 21 aprile prossimo Ray of Gold di Roberto Cavalli Home Collection irradierà la città. Un tram compirà il suo percorso nelle strade milanesi decorato con la stampa mentre, in collaborazione con il magazine AD, dal 16 al 20 aprile Condé-Nast Bistrot in piazza Cadorna sarà completamente vestito con la stampa Ray of Gold.

Narra la storia di Ray of Gold che Roberto Cavalli è seduto a un tavolo. Con sé ha l’immancabile macchina fotografica. Accende una sigaretta e poggia sul tavolo il suo accendino in oro. Un raggio di sole lo colpisce e si rifrange. L’occhio svelto di Roberto lo coglie e, in un attimo, l’obiettivo cattura la scena evanescente di un evento che, per sua natura, è irripetibile. La foto verrà trasferita sul tessuto e diventerà una stampa che, con quei raggi luminosi, illuminerà la collezione Roberto Cavalli Primavera Estate 2007. Ecco come nasce Ray of Gold. La stampa regala alla moda di Roberto Cavalli ulteriore allure quando si trasferisce dal prêt-à-porter della passerella alle creazioni speciali della couture. E continua a conservare lo stesso potere delle origini: nel 2022, Jennifer Lopez lo indossa al Diamond Gala al Dodger Stadium a Los Angeles ipnotizzando l’intera arena.

"Ho iniziato a esplorare l’archivio Cavalli a partire da un famoso caftano realizzato per Marta Marzotto - dice Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli -. Era ricamato su un tessuto stampato con la stampa Ray of Gold realizzata dallo stesso Roberto Cavalli e che mi ha perfino rimandato alla sua passione per l’Art Déco". Puglisi ha progettato una capsule collection che sviluppa la stampa su tutte le creazioni del marchio: ready-to-wear e beachwear, eyewear e home collection. L’home interiors è caratterizzato da un ampio dining table rettangolare con gli angoli stondati in curve morbide e con le gambe arcuate in massello di faggio nero che riproducono, in forma geometrica, le maniche ad ali del primo abito del 2007.

La presenza scenica è data dal piano dove il motivo decorativo Ray of Gold è realizzato con la tecnica dell’intarsio che usa tre diverse essenze di legno: Tanganika frisé nella parte in color avorio, Tanganika per la parte in nero e Pama per quella gialla. Il risultato è un elemento scultoreo che lega l’elaborazione del design a un valore artistico nel puro significato di lusso contemporaneo. Il tavolo è prodotto dall’esperienza di Oniro Group, azienda specializzata nel design di lusso che produce tutti gli oggetti Furniture del marchio. La linea del Tableware vede al completo le sue componenti con le ceramiche da tavola e l’oggettistica in ceramica prodotta da Compagnia del Cristallo: tazze per il caffè e per il tè in varie forme, bombate e cilindriche, piattini di servizio oltre alla linea completa dei piatti da tavola. Tutto nelle colorazioni tipiche che caratterizzano anche il porta-candela.

La collezione Linen, prodotta da Mirabello Carrara, presenta invece molte le soluzioni per il letto, luogo del sogno: lenzuola in cotone e copriletti in velluto di cotone si coordinano con teli e accappatoi in spugna in una declinazione di bianchi e colori che raccolgono la stampa. Estremamente suggestivi anche i risultati di Ray of Gold su Wallpaper, prodotto da Emiliana Parati, e Tiles, con la ceramica del Gruppo Cerdisa Ricchetti, che trasferiscono sui muri e sui pavimenti della casa quella magia di luce che Roberto Cavalli catturò con il suo obbiettivo e che riesce a restituire agli ambienti quel raggio di luce che si rifrange sull’oro.