È stato presentato a Roma, da Universitas Mercatorum, il Rapporto Gem (Global Entrepreneurship Monitor) 2023-24 intitolato “Un paese che osa? L’imprenditorialità come risorsa per l’Italia”, realizzato da Ipsos in collaborazione con Unioncamere. Dal report emerge che, nonostante la crescita dal 2019 al 2023, è calata la propensione imprenditoriale dell’Italia che si colloca al 36º posto nel ranking mondiale.