Innovazione, a Bari tappa conclusiva Roadshow 2025 Bnl Bnp Paribas

È questa la quinta città toccata quest’anno dal tour sui territori, occasioni per confrontarsi sui temi dell’attualità economica e sociale. Tra quest’anno e lo scorso oltre 2000 ospiti e più di 50 relatori

04 dicembre 2025 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

A Bari ultima tappa per il 2025, ma tutto è pronto a ripartire il prossimo anno. Si chiude infatti nel capoluogo pugliese il Roadshow di Bnl Bnp Paribas che sta portando la Banca, da Nord a Sud, in un percorso di confronto e dialogo su economia, imprese, innovazione, lavoro e geopolitica, con clienti, stakeholder, rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle associazioni, delle università e della Società. Cinque tappe (Roma, Parma, Verona, Bergamo e oggi Bari) per il 2025, mentre lo scorso anno sono state 4 le città toccate: Bologna, Padova, Napoli e Milano; per un totale di oltre 2000 ospiti e più di 50 relatori.

Presso il Palazzo della Provincia, sede della Città Metropolitana di Bari, si parla di connessioni tra talento, ricerca e impresa, di opportunità nell’ambito della transizione digitale e ambientale, della capacità del Sud di attrarre risorse, competenze e progettualità. Elena Goitini, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, aprendo la tavola rotonda ha sottolineato come "il Sud è terra di eccellenze, imprenditorialità, innovazione e visione. Il panel di oggi è la più concreta espressione di quanta forza e valore ci siano nel mondo delle imprese, delle associazioni, dell’Accademia e della Società sul territorio pugliese. Abbiamo toccato diverse città in tutta Italia e ogni tappa ci ha restituito sia la razionalità nell’analisi dei rischi e dei contesti, sia la reattività e il coraggio di progettare ogni giorno il futuro. È con questa consapevolezza che, come Banca e Gruppo, continuiamo a sostenere l’economia reale, accompagnando famiglie e imprese. Proseguiremo in questo viaggio tra i distretti produttivi, ambasciatori del nostro Paese nel mondo".

A Bari si confrontano Lucia Forte, Amministratore Delegato Oropan S.p.A.; Mario Aprile, Presidente di Confindustria Bari e BAT; Pasquale Casillo, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Casillo; Vincenzo Divella, Amministratore Delegato Gruppo Divella; Antonio Messeni Petruzzelli, Prorettore del Politecnico di Bari. La moderazione è affidata al Direttore Territoriale Sud di BNL BNP Paribas, Barbara Martini; chiude i lavori Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer della Banca. L’evento si sviluppa su due giorni (oggi e domani) e, oltre alla tavola rotonda, prevede meeting mirati per intensificare lo scambio con i clienti, ma anche tra le strutture interne di BNL su attività presenti e future.

La Regione Puglia è parte del perimetro di competenza e azione della Direzione Territoriale Sud della Banca, attiva anche in Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. La Struttura conta circa 1000 persone e 150 “punti di presenza” tra filiali, centri Private Banking e Wealth Management, centri Corporate Banking, SME (PMI) e Pubblica Amministrazione.

Come ricorda Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer BNL BNP Paribas "la Puglia è un territorio che non ha più bisogno di essere sostenuto, ma accompagnato. Cresce, sta accelerando, anche gestendo le discontinuità e trasformazioni".

"Grazie ad un settore industriale che si é aperto a innovazione e nuove tecnologie; a politiche regionali che hanno saputo attivare risorse importanti, in primis quelle del PNRR; e a un tessuto imprenditoriale che ha scelto di investire invece di attendere. Noi - conclude - vogliamo esserci perché il sapere diventi impresa, la ricerca prodotto e il talento sviluppo. Lo facciamo puntando su crescita, trasformazione e sostenibilità".

