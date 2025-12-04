Intimissimi sbarca nel Quadrilatero, il super store nel cuore di Milano

Intimissimi inaugura la nuova boutique in Via Montenapoleone, all’angolo con Via Manzoni, nel cuore di Milano e del panorama moda internazionale. Una vetrina prestigiosa "che rappresenta molto più di un nuovo indirizzo: è un traguardo costruito insieme alle donne che negli anni hanno scelto, indossato e accompagnato il brand in un percorso di continua evoluzione" spiega il marchio di Oniverse. L’apertura nella via del lusso segna un momento importante per Intimissimi, che oggi si presenta con un’immagine più sofisticata e ricercata, pur mantenendo la propria accessibilità e l’autentica vicinanza al pubblico.

Presente in 54 Paesi con 1.737 punti vendita – di cui 484 in Italia – Intimissimi può contare su una rete retail capillare, fatta di persone e relazioni, che rappresenta la prima e più preziosa fonte di feedback. L’ufficio stile, formato da dieci designer dai 25 ai 60 anni, forma un gruppo multigenerazionale interamente al femminile, dove esperienza e sensibilità diverse si fondono in una creatività condivisa. A questo approccio si affianca un processo interno unico: ogni modello affronta la sua prima 'prova' all’interno dell’azienda. Figure commerciali, team retail ed esperte di prodotto osservano, valutano e ascoltano, contribuendo tutte alla definizione finale di ogni capo. La donna cambia, e Intimissimi cambia con lei. Dalla collezione Iconic alla corsetteria esternabile, dai modelli pensati per ogni silhouette ai push-up, fino alle proposte più essenziali o sensuali: ogni linea offre un linguaggio.

È da questa filosofia che nasce l’esclusiva capsule presentata in occasione dell’opening: una special collection sartoriale, composta da 16 pezzi e disponibile nella boutique di Via Montenapoleone e in tredici store selezionati nel mondo. Tutto parte da un’intuizione essenziale: prendere un colore must-have, il Burgundy, e declinarlo in una fibra preziosa e iconica per il brand, come la seta. Tre modelli simbolo della corsetteria Intimissimi - Bellissima, Sofia ed Emma - scelti per la loro trasversalità e capacità di accompagnare generazioni diverse, vengono reinterpretati in una variante sofisticata. Attorno a questi modelli prende forma una lingerie in seta stampata che amplifica la nuance dell’anno attraverso giochi di luce e movimento. L’iconico kimono, con top e shorts coordinati, si trasforma in un oggetto del desiderio contemporaneo: realizzato in quantità limitata, impreziosito da una stampa floreale bicolor, pensato per la casa ma perfetto anche come elemento di stile da portare all’esterno. Completa la capsule una vestaglia lunga in seta nel raffinato Rose Satin, caratterizzata da un taglio ampio e fluido, scollo a scialle e una presenza scenografica equilibrata e delicata, studiata per armonizzarsi con l’intera palette della collezione.

Distribuita su tre livelli per oltre 250 mq, la boutique di Intimissimi in Via Montenapoleone, offre un’esperienza di shopping rinnovata e accogliente. Legno di frassino chiaro non trattato, pietra naturale, dettagli in metallo color champagne e una palette di tonalità neutre creano un ambiente elegante e armonioso. Al primo piano si trova il bras bar, un’area interamente dedicata alla corsetteria, concepita come una cabina armadio che guida la cliente in un percorso intimo e personalizzato. L’ultimo livello, Natural Intimates, celebra le fibre naturali più rappresentative del brand - seta, cotone, cashmere, merinos e bamboo – all’interno di uno spazio luminoso e rilassante.

Per celebrare l’apertura, Intimissimi ha trasformato Via Montenapoleone in un palcoscenico elegante e sorprendente, dando vita a un evento immersivo pensato per esaltare l’identità sofisticata della boutique e l’energia creativa delle donne che ispirano il brand. La boutique ha accolto media e socialite con un allestimento curato nei dettagli, dal tappeto rosso che accompagnava gli ospiti fino al grande fiocco in raso burgundy, richiamo diretto alla capsule, in un’atmosfera raffinata, completata da composizioni floreali nelle stesse tonalità.

Il cuore della serata è stato un percorso di performance artistiche che ha animato vetrine e affacci esterni come un moderno 'Calendario dell’Avvento'. Koraline Music Agency si é occupata dell’intrattenimento artistico dell’evento portando in scena 14 artisti di Inspiration Live Music - eccellenza nell’intrattenimento musicale internazionale. Cantanti, strumentisti, ballerini e dj, sono stati i protagonisti di alcuni medley che, alternandosi tra interno ed esterno, hanno trasformato la boutique in un punto di attrazione e dato vita a un dialogo continuo con il pubblico e con la città.