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Il livello del Lago di Zurigo raggiunge il minimo storico

L'ultima misurazione pari a 404,45 metri sul livello del mare, superato il record del 1952 con conseguenze per la balneazione e la navigazione

Lago di Zurigo - (Ipa)
Lago di Zurigo - (Ipa)
19 agosto 2026 | 15.58
Sibilla Bertollini
LETTURA: 1 minuti

Il Lago di Zurigo ha raggiunto il livello più basso mai registrato dall'inizio delle misurazioni 75 anni fa. Ciò ha conseguenze per la balneazione e la navigazione. Ieri sera presso la stazione di misurazione federale dello Zürichhorn il livello del lago era di 404,45 metri sul livello del mare. È stato così superato il precedente minimo storico del 1952, quando il livello era di 405,46 metri.

Nel caso del Lago di Zurigo, a causa della possibile regolazione della portata in uscita, il calo del livello richiede più tempo rispetto, ad esempio, al Lago di Costanza. La persistente siccità ha però messo a dura prova anche le acque zurighesi, come si è potuto osservare negli ultimi giorni in diversi punti. Da inizio settimana il traghetto Horgen-Meilen non ammette più camion pesanti. Anche i conducenti di auto sportive o di altre vetture ribassate non possono più utilizzare il traghetto. "Più il livello del lago è basso, più ripido diventa il passaggio tra la rampa e il traghetto", scrive la Zürichsee-Fähre sul proprio sito web.

Anche per i giri in battello ci sono diverse limitazioni; la Società di navigazione del Lago di Zurigo (Zsg) non fa ad esempio più scalo all'isola di Ufenau e il sevizio lungo il fiume Limmat è sospeso. Dovunque nel lago si vedono barche private a secco. A Stäfa la piscina comunale ha chiuso un pontile per motivi di sicurezza poiché a causa del basso livello dell'acqua i tuffi potrebbero causare infortuni.

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