L'analisi in una ricerca presentata da Paola Aragno, VP Eikon Strategic Consulting Italia e docente di Metriche della Comunicazione, al seminario annuale Megatrends 2026 organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia

Il racconto mediatico dell'AI "è un racconto di affermazioni: l'AI farà questo, cambierà quello, vale miliardi. È rarissimo trovare un articolo che parta da un dubbio, che metta alla prova una promessa, che chieda: ma è vero? Funziona davvero? Per chi? Il rumore è alto. Ma il rumore senza domande non informa: orienta. E orientare le percezioni collettive su una tecnologia così pervasiva, senza alimentare il pensiero critico, è una responsabilità che i media italiani sembrano ancora non essersi posti del tutto". Arriva a questa conclusione Paola Aragno, VP Eikon Strategic Consulting Italia e docente di Metriche della Comunicazione, presentando i dati della sua ricerca al seminario annuale Megatrends 2026 organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia. La ricerca ha analizzato un corpus di 78.741 articoli pubblicati da media online italiani nell'arco di sei mesi, da settembre 2025 a marzo 2026.

Il racconto del mercato

I media italiani raccontano l'AI prima di tutto come un fenomeno economico, non come una scoperta scientifica, non come una trasformazione culturale o antropologica. Come qualcosa che muove capitali, che ridisegna mercati, che crea e distrugge valore. Quando il racconto è prevalentemente economico, il lettore viene implicitamente invitato a porsi domande di tipo economico: non "come funziona?" ma "quanto vale?", "chi ci guadagna?", "sono in ritardo?". È un racconto che crea urgenza. E l'urgenza, nel campo delle tecnologie, è il carburante dell'hype.

Il racconto del futuro

È il lessico che storicamente accompagna le grandi promesse tecnologiche — parole che troviamo ogni volta che una nuova tecnologia cattura l'attenzione collettiva. Se la stessa analisi fosse stata condotta nel 2021 sul metaverso, o nel 2017 sulla blockchain, si sarebbero trovate parole molto simili. Le parole dell'hype si riciclano: cambia solo il soggetto. Tuttavia, i dati temporali segnalano un cambiamento in corso. Il rapporto tra parole positive e negative era 4,6 in ottobre 2025 ed è sceso a 2,7 in gennaio 2026. Il tono si sta raffreddando mese dopo mese. Non è ancora disincanto — ma l'entusiasmo acritico dei primi mesi si sta temperando. Il racconto del futuro sta diventando leggermente meno rumoroso.

Il racconto della paura

"Lavoro" è la parola non tecnica più frequente dell'intero corpus: compare oltre 12.000 volte su 78.741 articoli, battendo "mercato", "innovazione" e "futuro". Se il racconto del mercato è il frame strutturale — il modo in cui i media inquadrano l'AI in generale — il racconto della paura è il frame emotivo. I due convivono perfettamente: i media raccontano l'AI come un fenomeno economico globale, ma la domanda che arriva al lettore è molto più personale. Non "cosa succederà ai mercati?" ma "cosa succederà al mio lavoro?". Questo riflette una caratteristica strutturale dell'Italia: un mercato del lavoro rigido, una forte identità professionale, una tradizione manifatturiera che sente l'automazione come minaccia concreta. Significativo però che "disoccupazione" e "licenziamento" abbiano occorrenze molto basse rispetto a "lavoro" e "occupazione". Il tema viene evocato in modo generico, non con casi concreti. È una paura diffusa, non ancora incarnata in storie specifiche.

Il racconto del potere

Google, OpenAI, Nvidia, Cina, Europa. Quasi tutti attori stranieri. E i dati lo confermano: su 78.741 articoli, solo il 3,4% descrive un'azienda che concretamente implementa, sperimenta o investe in AI con dettagli specifici, accordi, cifre, risultati misurati. Il resto è racconto di scenario, commento, analisi. Le aziende italiane che adottano l'AI, i casi concreti di implementazione nel tessuto produttivo, sono quasi assenti dal racconto mediatico. I media italiani raccontano l'AI attraverso le mosse delle Big Tech americane e la geopolitica della competizione USA-Cina, non attraverso quello che succede nelle imprese. Un elemento che emerge con forza è la presenza della Cina. È il segnale DeepSeek, è la guerra dei chip, è la competizione tecnologica globale che entra prepotentemente nel racconto. L'AI non viene raccontata solo come tecnologia, ma come terreno di scontro geopolitico tra grandi potenze. Questo frame cambia profondamente il modo in cui il lettore percepisce l'AI: non più solo uno strumento da usare, ma una pedina in una partita molto più grande, in cui l'Italia — e l'Europa — rischiano di restare ai margini.

Il racconto della conoscenza

Il lessico della comprensione razionale è presente e significativo nel corpus. I media italiani non raccontano l'AI esclusivamente con parole grandi e vaghe: c'è anche un tentativo di capire come funziona, di citare ricerche, di fare riferimento a modelli e algoritmi. Il rumore della conoscenza esiste. Non domina, ma esiste.

Il racconto delle regole

Il dibattito regolatorio esiste nel racconto italiano, ma è ancora periferico rispetto ai frame economici, occupazionali e geopolitici. I media trattano il tema prevalentemente come notizia — quando esce una nuova norma, quando c'è una sanzione, quando qualcuno protesta. Con l'entrata progressiva in vigore dell'AI Act europeo e l'intensificarsi della pressione regolatoria sulle aziende, questo cluster è destinato a crescere significativamente. La governance dell'AI è oggi un sussurro nel racconto mediatico italiano. È ragionevole attendersi che diventi presto uno dei frame dominanti.

Il racconto che manca

I media italiani non raccontano l'AI come una bolla. Lo scetticismo finanziario, il dubbio che dietro ci sia una sopravvalutazione speculativa, è quasi completamente assente dal racconto mediatico. Non perché la bolla non esista necessariamente — quella è una domanda che i dati mediali non possono rispondere. Ma il ciclo dell'hype tecnologico prevede sempre una fase critica, una fase in cui qualcuno inizia a fare domande scomode: a chiedere i numeri, a verificare le promesse. Quella fase, nei media italiani, non è ancora arrivata.