Lavoro, Fatovic (FonArCom): "Serve un impegno comune per accompagnare le trasformazioni"

“Il futuro richiede un impegno comune del Fondo, delle parti sociali e delle realtà formative. Serve un piano capace di accompagnare le trasformazioni economiche, culturali e tecnologiche, tutelando la dignità della formazione, delle persone e dei luoghi, attraverso norme, strutture e strumenti adeguati”. Lo ha dichiarato Emilio Fatovic, fondatore di FonARCom, in occasione della celebrazione del ventennale del Fondo interprofessionale promosso da Cifa Italia e Confsal, a Villa Miani, a Roma. "I valori costituzionali del lavoro, della pari dignità, delle pari opportunità e del merito devono orientare questo impegno. Vogliamo coniugare eccellenza e inclusione, rispondendo ai bisogni sociali in una società sempre più segnata dall’individualismo”, ha aggiunto Fatovic.