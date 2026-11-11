circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro, Fatovic (FonArCom): "Serve un impegno comune per accompagnare le trasformazioni"

Emilio Fatovic - (foto Ufficio stampa)
Emilio Fatovic - (foto Ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 10.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il futuro richiede un impegno comune del Fondo, delle parti sociali e delle realtà formative. Serve un piano capace di accompagnare le trasformazioni economiche, culturali e tecnologiche, tutelando la dignità della formazione, delle persone e dei luoghi, attraverso norme, strutture e strumenti adeguati”. Lo ha dichiarato Emilio Fatovic, fondatore di FonARCom, in occasione della celebrazione del ventennale del Fondo interprofessionale promosso da Cifa Italia e Confsal, a Villa Miani, a Roma. "I valori costituzionali del lavoro, della pari dignità, delle pari opportunità e del merito devono orientare questo impegno. Vogliamo coniugare eccellenza e inclusione, rispondendo ai bisogni sociali in una società sempre più segnata dall’individualismo”, ha aggiunto Fatovic.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza