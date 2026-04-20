Logistica, Streamax Europe aderisce ad Alis

Alis "accoglie con grande soddisfazione l’ingresso di Streamax Europe, realtà tecnologica di rilievo internazionale che rafforza ulteriormente la nostra rete di eccellenze". Lo dichiara Guido Grimaldi, Presidente di Alis sottolineando come "con questa nuova adesione nel nostro Consiglio dei Soci, continuiamo a consolidare il ruolo dell’Associazione come punto di riferimento per l’innovazione nella mobilità sostenibile e nella logistica integrata". "Streamax Europe porta in Alis, tra le altre cose, competenze avanzate nell’ambito delle soluzioni di Intelligenza Artificiale e Internet of Things applicate ai veicoli commerciali, contribuendo in modo davvero concreto allo sviluppo di sistemi sempre più sicuri, efficienti e conformi alle normative per il trasporto moderno. Siamo convinti - continua - che questa collaborazione tra Alis e Streamax favorirà nuove sinergie nazionali ed internazionali e contribuirà alla diffusione di soluzioni digitali avanzate a beneficio dell’intero ecosistema della mobilità”.

"Siamo lieti di entrare a far parte di ALIS e desideriamo ringraziare l’Associazione e tutti i suoi Soci per l’accoglienza. Per Streamax, che opera in Italia dal 2016, questa adesione rappresenta un passo importante nel percorso di collaborazione con gli attori più rilevanti della logistica intermodale. Come fornitore altamente specializzato di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale per la sicurezza, la protezione e l’efficienza operativa di aziende, autisti e flotte impegnate nel trasporto merci, crediamo fortemente nel valore della condivisione e dell’innovazione. Continuiamo a investire in modo costante in Ricerca e Sviluppo per offrire ai nostri partner tecnologie sempre aggiornate e capaci di rispondere alle sfide del settore. Siamo convinti che, insieme ad ALIS, potremo contribuire a promuovere standard sempre più elevati di sicurezza e competitività nel mondo dei trasporti”, così Tim Yang, Head of Streamax Europe.

Streamax Europe è la controllata europea del gruppo tecnologico globale Streamax, specializzato in soluzioni AIoT (Artificial Intelligence of Things) per la sicurezza, l’efficienza e la conformità dei veicoli commerciali. L’azienda sviluppa tecnologie avanzate basate su intelligenza artificiale, video-analisi e telematica, offrendo sistemi di videosorveglianza mobile, assistenza alla guida e soluzioni di fleet management dedicate ad autobus, camion e trasporto pubblico.