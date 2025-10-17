circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, assessore Conte: "Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana"

"Avviato Piano Casa per sussidiarietà operativa"

Emmanuel Conte - (IPa)
Emmanuel Conte - (IPa)
17 ottobre 2025 | 22.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quello di A2a presentato oggi è il nono bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, un rapporto virtuoso che parla di una strategia e di un'alleanza che pone al centro la competitività urbana della città di Milano, che significa sostenibilità ambientale, ma generazione di valore economico, diffusione del benessere e sostenibilità sociale". A dirlo Emmanuel Conte, assessore al Bilancio del Comune di Milano, alla presentazione del nono bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, svoltasi nella sede milanese di Assolombarda.

"Con A2a, infatti, da un punto di vista di sussidiarietà operativa, abbiamo tanti progetti. Riguardo alla capacità di attrarre talenti della life company, che nel 2024 ha portato a 900 nuove assunzioni sul territorio, come Comune facciamo la nostra parte - conclude l'assessore - abbiamo di recente lanciato un Piano Casa, che prevede 10mila appartamenti per il ceto medio, per chi arriva a Milano o chi già vive qui e cerca la sua sfida di vita e di lavoro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano news emmanuel conte milano conte milano rapporto a2a
Vedi anche
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza