circle x black
Cerca nel sito
 

MyPlant & Garden 2026, Mossino (Lnd Impianti): "Serve cura e riqualificazione"

Riferendosi all'impiantistica sportiva italiana, dice: 'E' necessario un focus per capire non solo cosa deve essere fatto, ma anche come'

MyPlant & Garden 2026, Mossino (Lnd Impianti):
19 febbraio 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'impiantistica sportiva in Italia, che si tratti di erba naturale o sintetica, purtroppo è in una condizione non ottimale, non solo di vetustà ma anche di inadeguatezza dal punto di vista della sostenibilità. Lnd Impianti nasce proprio per approfondire e attenzionare i temi legati alla gestione, alla riqualificazione e alla manutenzione dell’impiantistica sportiva per renderla, di conseguenza, più sostenibile e fruibile". A dirlo Christian Mossino, amministratore delegato di Lnd Impianti, alla decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.

"L'obiettivo di Lnd Impianti è quello di diventare un riferimento per individuare tutte le leve che possano consentire all'impiantistica di ottenere nel miglior modo possibile la sua fruibilità. Ricordiamo che sono temi che riguardano la salute e il benessere di bambine e bambini e delle persone che praticano lo sport -aggiunge Mossino-. Lnd Impianti ha realizzato un protocollo d'intesa con l’Anci, con l'obiettivo di coinvolgere sia Sport e salute che l’Istituto di credito sportivo, per fare un focus sull’impiantistica e capire non solo cosa deve essere fatto anche come".

"Lo sport è salute e prevenzione e dunque lo Stato deve occuparsene, con le Regioni e i Comuni. Il fatto che il ministro dello sport Abodi, persona straordinariamente attenta allo sport, sia un ministro senza portafoglio fa capire quanto purtroppo" sia scarsa "l'attenzione che a livello statale si ha verso lo sport. Cercheremo di sensibilizzare le istituzioni -prosegue- e di fare in modo che ci sia un investimento sull’impiantistica sportiva, in modo tale che i nostri giovani e le nostre giovani e chiunque pratica sport lo possa fare in salute, serenità e in sicurezza. Il tutto con grande attenzione anche alle novità e ai temi che oggi spiccano nel settore, come quello del verde sintetico e della sostenibilità". Mossino ha infine manifestato gratitudine e soddisfazione verso l’organizzazione di MyPlant & Garden per aver "avuto la sensibilità di volere, all'interno della manifestazione, uno spazio dedicato al verde sportivo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
impiantistica sportiva sostenibilità riqualificazione verde sintetico
Vedi anche
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza