Nicastro (Penny Italia): “Italianità nostro cavallo di battaglia”

“Noi abbiamo fatto dell’italianità una sorta di nostro cavallo di battaglia e l’abbiamo fatto in maniera massiva, perchè volevamo cancellare ogni ipotesi che un’azienda tedesca potesse essere in qualche modo distante dal mercato italiano. Abbiamo aperto le prime macellerie nel 2020 ed oggi ne abbiamo oltre 130”. Così Pasquale Nicastro, direttore acquisti di Penny Italia, a margine della conferenza stampa annuale di Penny Italia, durante la quale sono stati presentati i risultati del 2023 ed illustrate le prospettive per il 2024.