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Palermo (Cnr), "Dallo spazio tecnologie che hanno già migliorato medicina e vita"

'Dai termometri infrarossi alle nuove soluzioni biomedicali, la ricerca spaziale apre nuove opportunità'

Vincenzo Palermo, dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) - (foto Adnkronos)
Vincenzo Palermo, dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) - (foto Adnkronos)
24 settembre 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci sono tante applicazioni sviluppate nello spazio che hanno avuto un impatto enorme nella vita di tutti i giorni", spiega Vincenzo Palermo, dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e moderatore e organizzatore dell’iniziativa Biospace Economy al Rimini Expo Centre, dove è in corso la prima edizione di Bex - Beyond Exploration Expo, l'expo-conference organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) sulla convergenza tra space economy e industrie terrestri.

Tra gli esempi i "termometri infrarossi sviluppati per applicazioni spaziali sugli astronauti, oggi utilizzati comunemente anche sulla Terra, insieme al cibo essiccato e al memory foam". Un percorso che, secondo Palermo, può proseguire attraverso le applicazioni biomedicali. "Le future missioni spaziali, sempre più lunghe - aggiunge - pongono nuove sfide per la salute degli astronauti e l’Italia dispone di competenze particolarmente forti nel settore biomedicale e diverse aziende hanno già iniziato a sviluppare applicazioni per lo spazio, anche attraverso esperimenti sulla Stazione spaziale internazionale. L’obiettivo- conclude - è coinvolgere nuovi settori e imprese, sfruttando tecnologie sviluppate per rispondere alle esigenze della vita nello spazio che possono poi avere un impatto enorme a terra", con applicazioni e prodotti destinati a migliorare la vita quotidiana.

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spazio tecnologie medicina vita quotidiana biomedicale
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