Parità di genere, Grimaldi: “Formazione sul campo e in azienda per progresso inclusione”

"Il nostro lavoro in tema di parità di genere è iniziato diversi anni fa, coinvolgendo nella formazione tutte le lavoratrici impegnate nella raccolta e nella coltivazione dei campi, per poi proseguire l'anno successivo con la formazione in azienda. È stat un’esperienza positiva”. Sono le parole di Fabio Grimaldi, amministratore unico di Cavaliere Ufficiale Pietro Grimaldi, azienda fornitrice di Coop Italia, in occasione della presentazione della quarta edizione della campagna Coop per l’inclusione e la parità di genere “Close the Gap. Riduciamo le differenze”, momento in cui si sono confermati i risultati raggiunti, rinnovando alcune battaglie e tagliando nuovi traguardi, con una costante progressione di risultati.