Parità di genere, Latini (Coop Italia): “Close the Gap promuove formazione all’inclusione”

“Un altro aspetto significativo della campagna Close the Gap è il coinvolgimento all'interno di un percorso evolutivo sulla parità di genere dei nostri 800 piccoli, medi e grandi fornitori di prodotti a marchio Coop. Lo facciamo attraverso progetti di formazione all'interno delle filiere agricole, dove le donne rappresentano la maggioranza dei lavoratori”. Con queste dichiarazioni, Maura Latini, presidente di Coop Italia, è intervenuta a margine della presentazione della quarta edizione della campagna Coop per l’inclusione e la parità di genere “Close the Gap. Riduciamo le differenze”, occasione in cui si sono confermati i risultati raggiunti, rinnovando alcune battaglie e tagliando nuovi traguardi, con una costante progressione di risultati.