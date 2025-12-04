realme GT 8 Pro - La recensione

Costruito con materiali ecosostenibili, il dispositivo realme introduce un'inedita fotocamera teleobiettivo da 200 MP e consolida le performance grazie allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e al chip Hyper Vision+ A

Il realme GT 8 Pro si presenta sul mercato come la proposta più matura e ambiziosa del brand nel segmento flagship, combinando innovazioni estetiche e tecnologiche. Il nuovo dispositivo realme segna un ritorno a un design piacevole e distintivo, dopo l'approccio forse più tradizionale del GT 7 Pro, puntando su una costruzione che unisce un aspetto premium a possibilità di personalizzazione (peraltro sempre ben accolte soprattutto da target più giovanili) e a una notevole robustezza.

Design, sostenibilità e robusta durabilità

Il design del GT 8 Pro si distingue per l'introduzione di un nuovo materiale che realme definisce "organosilicon" per la parte posteriore. Questo composto, realizzato con plastiche e tessuti riciclati, concepito per essere ecologicamente sostenibile ha il pregio di offrire una texture che ricorda la carta, garantendo una presa solida e piacevole. Nonostante le dimensioni di 161.8 x 76.9 x 8.2mm e un peso contenuto tra 214g (versione vegan leather) e 218g (vetro), in controtendenza rispetto al GT7 Pro, lo smartphone risulta avere comunque un ottimo bilanciamento che favorisce una ottima maneggevolezza grazie anche ai bordi arrotondati del telaio in lega di alluminio. La qualità dei materiali utilizzati non solo conferiscono al GT 8 Pro un'estetica raffinata ed elegante ma ne rafforzano anche un altro punto di forza: la durabilità.

Il dispositivo vanta una doppia certificazione IP68 e IP69, garantendo una protezione superiore non solo contro l'immersione in acqua e polvere, ma anche contro getti d'acqua ad alta pressione e temperature elevate. Un elemento estetico inedito è rappresentato dal sistema di decorazioni intercambiabili per il modulo fotografico (Switchable Camera Bump). Nonostante l'introduzione di tale modularità sia puramente estetica e non funzionale – in contrasto con le opzioni modulari con lenti teleconvertitrici offerte da alcuni competitor cinesi, il meccanismo consente agli utenti di personalizzare l'aspetto della fotocamera (da circolare a rettangolare) con una notevole semplicità d'uso, attraverso un cacciavite fornito in dotazione.

Display: tecnologia LTPS, luminosità estrema e ergonomia

Il display del realme GT 8 Pro, protetto da Gorilla Glass 7i, è un pannello AMOLED LTPS di grandi dimensioni, 6.78 pollici, con risoluzione 2K (3.136 x 1.400 pixel) e una densità di 508 PPI. Nonostante l'assenza di un pannello LTPO (atteso in questa fascia di prezzo per una gestione più efficiente del refresh rate), la tecnologia LTPS gestisce in modo efficace la frequenza di aggiornamento dinamica fino a 144Hz (con adattamento tra 60-90-120-144Hz).

Lo schermo è notevolmente luminoso, un aspetto cruciale per l'utilizzo in esterni: raggiunge un picco di 7.000 nit e una luminosità elevata di 2.000 nit. Questa capacità ha rivelato, durante il test eseguito, una visibilità perfetta anche sotto la luce solare diretta e il pieno supporto degli standard video HDR10, HDR10+ e Dolby Vision per lo streaming di contenuti multimediali. La fedeltà cromatica risulta particolarmente impressionante nella modalità ‘Pro’, mentre la modalità ‘Natural’ predefinita tende a offrire colori leggermente più saturi di quanto il nome suggerisca. Il vetro frontale è perfettamente piatto, eliminando totalmente la possibilità di riflessi indesiderati in fase di gioco o visione di contenuti, ed è trattato con un rivestimento oleofobico che ne facilita la pulizia. L'affidabilità e la sicurezza sono garantite dal lettore di impronte digitali a ultrasuoni integrato sotto il display, che ha dimostrato una notevole precisione in fase di sblocco.

Prestazioni: potenza Elite sotto controllo e architettura Dual Chip

Il cuore pulsante del dispositivo è rappresentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3nm, con una frequenza che arriva fino a 4.60GHz. Questo chipset, definito universamente come "il System-on-a-Chip mobile più veloce al mondo" è affiancato da 12GB o 16GB di RAM LPDDR5X e spazio di archiviazione UFS 4.1, ponendo lo smartphone ai vertici della categoria per potenza grezza. Il risultato è di una esperienza utente assolutamente fluida e priva di rallentamenti.

Nelle sessioni di gaming, l'esperienza è ulteriormente elevata dall'utilizzo del chip Hyper Vision+ AI. Questo processore dedicato agisce sull'interpolazione dei frame in modo avanzato, consentendo di sfruttare appieno il refresh rate di 144Hz anche in titoli intensivi e dall'attività frenetica come Call of Duty: Mobile. L'implementazione si distingue per l'efficacia nel fornire un'esperienza visiva fluida, priva di lag o stutter, e soprattutto per la capacità di mantenere la temperatura sotto controllo anche durante sessioni prolungate, un aspetto cruciale per i gamer mobile.

Il GT 8 Pro è il primo dispositivo realme a debuttare con Android 16 preinstallato e la nuova interfaccia realme UI 7. Ma quello che potrebbe fare davvero la differenza è l'impegno di realme in termini di longevità software, l'azienda infatti prevede 4 anni di aggiornamenti OS e 5 anni di patch di sicurezza, una caratteristica assolutamente unica nel panorama dei dispositivi mobile.

La nuova filosofia di design "Light Glass" mira a introdurre elementi estetici che replicano la trasparenza e la profondità, con un'ispirazione estetica chiara verso l'interfaccia iOS 26 (glass-like). Tuttavia, la coerenza estetica è ancora in fase di sviluppo: se alcune app native (come Foto e Calendario) adottano i nuovi menù inferiori a capsula, altre (come il dialer e l'app Meteo) mantengono il design precedente, suggerendo una transizione che appare ancora non del tutto completa al lancio. Il software include diverse funzionalità smart, tra cui la possibilità di espandere le icone delle app per accedere rapidamente alle scorciatoie. L'integrazione di numerose funzionalità basate sull'Intelligenza Artificiale è un altro punto chiave, benché alcune, come l'AI Framing Master (simile al Camera Coach di Google Pixel), abbiano mostrato margini di miglioramento nell'identificazione degli elementi in fase di test.

Comparto fotografico: la svolta di RICOH GR e il teleobiettivo 200 MP

Il setup della fotocamera è tecnicamente imponente e sfrutta un'architettura a triplo sensore di alta risoluzione: principale: 50 megapixel (f/1.8, PDAF, OIS). Teleobiettivo Periscopico: 200 megapixel (f/2.6, PDAF, OIS, zoom 3x). Ultrawide: 50 megapixel 116 gradi FOV.

Sul fronte dell'hardware ottico, l'introduzione del primo teleobiettivo Ultra Clarity da 200 megapixel nel segmento di realme è una mossa aggressiva che va oltre il semplice marketing dei numeri. Questo modulo periscopico, dotato di OIS, è progettato per eccellere soprattutto nello zoom ottico 3x per i ritratti. Grazie all'alta risoluzione del sensore (1/1.56"), riesce a catturare dati cromatici e di dettaglio sufficienti per offrire una profondità naturale e bokeh delicato, posizionandosi come un ottimo strumento per la ritrattistica. La nitidezza in questa fascia di zoom è eccellente, con colori fedeli e un'ottima gestione della separazione dei piani. La qualità si mantiene alta e ben utilizzabile fino allo zoom 60x. Oltre tale soglia, sebbene il dispositivo supporti uno zoom digitale estremo, la qualità degrada progressivamente e gli algoritmi di ricostruzione AI intervengono in maniera sempre più marcata, talvolta creando un effetto di eccessiva morbidezza (pittura ad olio) sui dettagli più fini.

Per quanto riguarda gli altri sensori, la fotocamera principale da 50MP cattura immagini vivaci e ben saturate in condizioni di luce ottimale. Tuttavia, in scenari ad alta dinamica (cieli luminosi e ombre profonde), la gamma dinamica del sensore può mostrare qualche limite, con le alte luci (punti luce intensa) talvolta bruciate, richiedendo l'intervento dell'HDR. L'ultrawide da 50MP offre una buona coerenza cromatica con l'obiettivo principale, sebbene la gestione della distorsione ai bordi sia leggermente meno efficace rispetto ai competitor di pari fascia. Il dispositivo realme risulta essere in grado di produrre scatti di qualità elevata in condizioni di close-up e luce controllata con ottimo range dinamico anche in condizioni di scarsa luminosità.

L'elemento di maggiore interesse nel comparto fotografico del realme GT 8 Pro è l'integrazione del RICOH GR Camera System, una collaborazione che trascende la mera aggiunta di preset software.

Questa partnership è finalizzata a replicare l'esperienza e lo spirito della street photography su smartphone, riassunta dal concetto "Snap By No Rules". Per portare questa filosofia sul dispositivo, realme ha integrato cinque filtri (preset di colore) ispirati alle pellicole iconiche RICOH GR, Standard, Pellicola Positiva, Pellicola per negativi, Monotono e B&N ad alto contrasto, i quali rappresentano un notevole valore aggiunto per gli appassionati, conferendo alle immagini un tocco distintivo, profondità e un look analogico, particolarmente apprezzato per la condivisione social.

Parallelamente, l'applicazione della fotocamera utilizza il sensore principale per simulare con precisione le lunghezze focali preferite dai fotografi di strada, 28mm (grandangolo) e 40mm (più stretto e naturale), ottimizzando il cropping e l'imaging per replicare la sensazione di scatto delle ottiche fisse. Per catturare l'attimo con immediatezza, realme ha integrato la funzionalità Snap Focus, supportata dall'algoritmo Super QPD Snap, che mira a minimizzare il ritardo tra la pressione del pulsante e lo scatto effettivo, rendendo l'esperienza più istintiva e meno mediata dalla tecnologia, in linea con la filosofia RICOH GR.

Il comparto video del realme GT 8 Pro è chiaramente orientato a soddisfare e interessare creator e videomaker semi-professionali, offrendo una gamma di formati flessibili e potenti. La registrazione in 4K a 120fps, opzione ancora rara nel panorama Android, garantisce filmati estremamente fluidi e dettagliati, ideali per la riproduzione in slow motion di alta qualità; inoltre, la stessa registrazione in 4K include il supporto per Dolby Vision, assicurando una gestione avanzata della gamma dinamica e dei colori per una visione ottimizzata sui display HDR compatibili. L'ambizione di realme è confermata dall'inclusione di una modalità 8K a 30fps in formato Log 10 bit, cruciale per la post-produzione, dato che il formato Log cattura una gamma dinamica più ampia e piatta, consentendo ai videomaker un controllo avanzato e professionale in fase di color grading.

Il realme GT 8 Pro non è solo un update di hardware; rappresenta l'impegno più completo e ambizioso di realme finora per competere nel mercato premium. Integrando per la prima volta funzionalità attese come la ricarica wireless, un teleobiettivo periscopico di qualità e un chipset dedicato all'AI per il gaming, il dispositivo segna un passo avanti significativo nella serie GT e come successo per il GT7 Pro, il nuovo dispositivo è disponibile anche nella iconica versione Aston Martin.