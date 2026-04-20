Shein, con DHL rafforza iniziative pilota su carburanti sostenibili per l'aviazione

Shein, piattaforma globale di moda e lifestyle, annuncia la firma di un accordo con Dhl per l’adozione del servizio GoGreen Plus, che promuove l’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione (Saf) nella logistica del trasporto aereo. Questa collaborazione si inserisce nel più ampio impegno di Shein per l’esplorazione di soluzioni innovative al fine di ridurre le emissioni di carbonio legate al trasporto aereo, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo di iniziative di settore per l’utilizzo su larga scala di carburanti sostenibili. Il servizio GoGreen Plus di Dhl consente alle aziende clienti di supportare l’adozione del Saf attraverso l’immissione di carburante sostenibile nella filiera utilizzata dalla rete logistica. Rispetto ai carburanti tradizionali, la riduzione delle emissioni di CO2, calcolata sull’intero ciclo di vita, viene attribuita ai clienti che aderiscono all’iniziativa secondo metodologie riconosciute a livello internazionale. Queste assegnazioni sono documentate tramite certificazioni ufficiali, permettendo alle aziende di rendicontare correttamente i benefici ambientali generati dall’impiego del Saf.

“Collaborare con partner come Dhl ci permette di comprendere meglio come i carburanti sostenibili possano essere integrati nei processi logistici del trasporto aereo - afferma Mustan Lalani, Head of Sustainability di Shein -. Iniziative come questa fanno parte dell’impegno di Shein nell’esplorare come le soluzioni emergenti nel settore dell’aviazione contribuiscano a ridurre le emissioni di carbonio associate al trasporto aereo". Dhl è un pioniere nella logistica sostenibile. L’accordo GoGreen Plus con Shein rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Dhl Express verso la trasformazione sostenibile dell’aviazione” commenta John Pearson, ceo di Dhl Express. “Come partner di lungo periodo nella rete logistica globale di Shein, siamo orgogliosi di lavorare insieme per testare l’integrazione dei carburanti sostenibili nelle loro operazioni di trasporto aereo".

L’accordo con Dhl si aggiunge a una serie di progetti pilota e collaborazioni che Shein ha avviato lungo tutta la filiera del trasporto aereo. In seguito al Memorandum of Understanding siglato con Lufthansa Cargo nel 2025, Shein ha ampliato le proprie partnership con operatori logistici, compagnie aeree cargo e associazioni di settore, con l’obiettivo di approfondire il contributo dei Saf nella riduzione delle emissioni, la fattibilità economica delle iniziative e il funzionamento dei sistemi di certificazione e rendicontazione. Sempre nel 2025, SHhein ha sperimentato l’utilizzo di 187,3 tonnellate di Saf su 14 voli charter operati da Atlas Air, ottenendo una stima di riduzione delle emissioni pari a 579,1 tonnellate di CO2. Shein è parte inoltre di un programma pilota promosso da China National Aviation Fuel (Cnaf) e da Second Research Institute of Civil Aviation of China (Casri), che riunisce diverse compagnie e aziende per favorire l’adozione dei Saf in Cina.

Attraverso questa iniziativa, le aziende potranno sostenere la diffusione dei carburanti sostenibili tramite accordi di fornitura, contribuendo allo sviluppo di un modello commerciale più ampio per il Saf nel Paese. Shein prevede di acquistare una prima fornitura di Saf da Air China Cargo, con sistemi di tracciabilità per monitorare l’uso del carburante e i benefici ambientali generati. Il Casri e il Cnaf rilasceranno certificati di sostenibilità a validazione dei volumi impiegati e delle relative riduzioni di emissioni rispetto ai carburanti tradizionali. A completamento di queste attività, Sheinha aderito anche a Green Fuel Forward, la campagna promossa dal World Economic Forum per accelerare l’adozione dei Saf nella regione Asia-Pacifico. L’iniziativa punta a sensibilizzare il mercato, favorire la collaborazione tra aziende, compagnie aeree e produttori di carburanti e rafforzare la domanda di Saf attraverso attività di formazione e sviluppo delle competenze.

Oggi i carburanti sostenibili rappresentano una quota ancora limitata della fornitura globale di carburante per l’aviazione, e il loro impiego su larga scala è frenato dalla bassa capacità produttiva e dai costi ancora elevati rispetto al jet fuel convenzionale. Superare queste sfide richiede investimenti continui e una collaborazione attiva tra compagnie aeree, produttori di carburanti, operatori logistici e clienti corporate. Attraverso queste partnership, Shein osserva concretamente come le soluzioni basate sui Saf possano supportare la transizione del settore verso la riduzione delle emissioni, acquisendo esperienza pratica su fattibilità economica, sistemi di certificazione, rendicontazione e integrazione operativa. Attualmente la quota di Saf nella miscela globale di carburante resta ridotta e, di conseguenza, Shein è consapevole che l’impatto sulle emissioni complessive dell’azienda sarà ancora limitato. Tuttavia, queste iniziative rappresentano un investimento strategico per consolidare partnership e competenze operative utili a favorire la futura adozione di carburanti sostenibili, in parallelo con la crescita della capacità e della partecipazione di settore.