Spazio, Pieralli (Telespazio): "Infrastrutture sono layer comune, dal digital divide alla difesa"

Spazio, Pieralli (Telespazio):
03 dicembre 2025 | 16.48
“Lo spazio, dalla difesa al digital divide, costituisce oggi un layer comune per tutti i settori”.

Con questa riflessione Gabriele Pieralli, Amministratore Delegato di Telespazio, ha sintetizzato l’intervista dedicata ai servizi satellitari nell’ambito della conferenza Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” a Roma. L’intervento — introdotto con un riferimento personale all’Arma dei Carabinieri — si è concentrato sui benefici concreti delle tecnologie spaziali per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Pieralli ha richiamato uno dei fronti meno citati della giornata: il ruolo delle comunicazioni satellitari nella riduzione del divario digitale. “In Amazzonia connettiamo scuole che altrimenti non avrebbero accesso a internet e all’istruzione”, ha spiegato, ricordando l’impatto diretto su formazione e inclusione sociale. Un passaggio è stato dedicato alle comunicazioni sicure, tema centrale anche per l’Unione europea: “Oltre al digital divide, il nostro core resta legato alla difesa e alla sicurezza delle comunicazioni, incluse quelle light gov”, ha detto.

Ampio spazio anche all’osservazione della Terra e al programma Iride, finanziato con risorse del Pnrr: “I verticali generati dall’uso dei dati saranno a beneficio della pubblica amministrazione: agricoltura, monitoraggio delle infrastrutture, controllo dei confini, geoinformazione”. Nella parte finale, il discorso si è spostato sull’esplorazione lunare e sul progetto Moonlight, dove Telespazio è tra gli attori chiave: “Guideremo per l’Agenzia Spaziale Europea una rete di satelliti attorno alla Luna per fornire navigazione e comunicazione alle future missioni europee, giapponesi e americane, con un forte legame con Artemis della Nasa”. Pieralli ha ricordato che l’Italia “è il primo contributore del programma Moonlight”, segnale della volontà nazionale di presidiare la futura economia lunare, destinata a generare opportunità industriali e scientifiche.

