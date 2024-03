Trasporti, Bono: ‘Progetto nato per riavvicinare Ferrovie Nord a rapporto con origini Diabolik’

“Il progetto è nato dall'idea di riavvicinare Ferrovie Nord ad un rapporto che non è mai finito, ma è iniziato sessant'anni fa. Sessant'anni fa, infatti, Angela Giussani, guardando dalla finestra, guardando i pendolari, gli venne l'idea di creare un fumetto per loro. E nacque Diabolik”. Così, Gianni Bono, storico del fumetto, in occasione delle iniziative di Ferrovie Nord di pubblicare un albo speciale con un’avventura originale di Diabolik, impegnato a districare il “segreto di Cadorna” e di realizzare di una mostra, con statue, pannelli e oggetti all’interno della stazione. presentate oggi a Milano presso WOW Spazio Fumetto, per ricordare e celebrare il curioso intreccio di storie tra Diabolik e le Ferrovie Nord.