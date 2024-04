Trasporti: Gibelli (Asstra), “Transizione energetica attraverso neutralità e appropriatezza”

“La nuova sfida per il trasporto pubblico italiano è quella di intercettare la transizione energetica attraverso la neutralità e l’appropriatezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e del servizio offerto attraverso i nuovi mezzi. Abbiamo promosso un convegno di riflessione sulla IA perché riteniamo che l’Intelligenza Artificiale sia argomento necessario per preparare nuove figure professionali”. Lo ha detto il Presidente di ASSTRA e Presidente di FNM S.P.A. Milano, Andrea Angelo Gibelli, a margine del XVIII Convegno Nazionale di ASSTRA tenutosi a Roma.