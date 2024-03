Trasporti, Gibelli: ‘Progetto è pezzo puzzle dove raccontiamo elementi inediti di Milano’

“Questo progetto rappresenta un pezzo di un puzzle dove attraverso le ferrovie, attraverso le nostre società, raccontiamo pezzi inediti di Milano e della Lombardia, che spesso vengono raccontati attraverso espressioni di tipo generico. I pendolari in realtà sono storie che hanno ispirato, come in questo caso Diabolik, con la vicinanza in Cadorna della residenza delle sorelle Giussani”. E’ il commento di Andrea Gibelli, presidente di Fnm, in occasione delle iniziative di Ferrovie Nord di pubblicare un albo speciale con un’avventura originale di Diabolik, impegnato a districare il “segreto di Cadorna” e di realizzare di una mostra, con statue, pannelli e oggetti all’interno della stazione. presentate oggi a Milano presso WOW Spazio Fumetto, per ricordare e celebrare il curioso intreccio di storie tra Diabolik e le Ferrovie Nord.