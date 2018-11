Carabiniere travolto da treno durante inseguimento

(Fotogramma)

Tragedia a Caserta dove un carabiniere è morto investito da un treno mentre inseguiva un presunto ladro. Il fatto è avvenuto in via Ferrarecce, strada che affianca i binari della ferrovia nei pressi della stazione di Caserta. Il militare, Emanuele Reali, era un vicebrigadiere di 34 anni in servizio al nucleo radiomobile di Caserta. Il carabiniere impegnato insieme ad alcuni colleghi nell'inseguimento di un ladro quando, dopo aver scavalcato il muro di recinzione, ha attraversato i binari senza accorgersi dell'arrivo di un treno, che lo ha investito.

Esprimono cordoglio il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che rivolge "una preghiera e un abbraccio alla famiglia e agli amici di Emanuele e a tutte le Forze dell'Ordine'' e la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta: "Alla famiglia del vicebrigadiere Emanuele Reali va il sentimento di vicinanza di tutte le Forze Armate e mio personale - afferma Trenta -. Sono vicina alla moglie e alle due piccole bambine del brigadiere e all'Arma dei Carabinieri, che vivono questo momento di lutto e sacrificio, condiviso da tutto il personale della Difesa".