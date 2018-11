Rotocalco n. 47 del 21 novembre 2018

1. Vendemmia 2018, promettente annata 2. Erbe officinali, è tempo di nuove regole in Ue 3. L’universo creativo di Ennio Calabria La Settimana dei Fatti: - 80 anni per ReKeep, gruppo leader nel facility management - Arte, impresa e sport per il Lazio, obiettivo di Federmanager - 5 milioni di euro per le aree terremotate del Lazio