Ustica, Cassazione: "Ministeri risarciscano Itavia"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Cassazione ha stabilito che i ministeri della Difesa e delle Infrastrutture vengano chiamati a rispondere dell'importo del risarcimento per la Itavia, proprietaria del Dc9 precipitato il 27 giugno dell''80 a Ustica, causando la morte di 81 persone. Per la Suprema Corte l'importo di 265 mln, stabiliti dalla corte di Appello di Roma, potrebbe non essere bastevole a risarcire la compagnia per il danno subito.

"Questa è la conferma, una volta di più, che la Cassazione ha preso una linea precisa sulla responsabilità dei ministeri della Difesa e dei Trasporti, e che quindi se ci fosse stata la diligenza dovuta non ci sarebbe stata la tragedia - afferma all'Adnkronos l'avvocato Mario Scaloni, legale insieme a Cataldo D'Andria, delle eredi del patron dell'Itavia Davanzali -. E' un'ulteriore conferma che l'ipotesi più probabile è quella del missile, come abbiamo sempre sostenuto". Secondo l'avvocato si tratta di una sentenza "interlocutoria", mentre gli occhi sono puntati sulla sentenza della Corte di appello di Roma, su rinvio della Cassazione, che dovrà pronunciarsi sulla ulteriore pretesa risarcitoria di Itavia.