"E' finito un incubo", 15enne esce dal coma

I soccorsi, foto dei vigili del fuoco

Momenti terribili e, poi, la speranza. La 15enne è ancora ricoverata all'ospedale di Ancona, dopo essere rimasta gravemente ferita nella tragedia della discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo, ma si è risvegliata oggi dal coma farmacologico e la madre ha potuto tirare un respiro di sollievo. "E' fatta, è stato un brutto incubo" ha detto la madre, ricordando non senza emozione le prime parole della figlia. "Mi ha detto: 'mamma dammi la mano, non mi lasciare' e io ho le risposto: 'non ti lascio più".