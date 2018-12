E' morto Livadiotti, giornalista dell'Espresso

(Fotogramma)

Addio a Stefano Livadiotti, giornalista dell'Espresso, fra due giorni avrebbe compiuto 60 anni. A riferire la notizia è il settimanale sul suo sito internet, con un ritratto online del cronista firmato dal direttore Marco Damilano e dai suoi vice Lirio Abbate e Alessandro Gilioli. Nato a Roma il 26 dicembre del 1958, Livadiotti scriveva su L'Espresso dagli anni Novanta, firmando diverse inchieste, specie sulla 'casta' e sui potenti, su uomini politici, sindacalisti, magistrati, Vaticano; ed è stato autore di opere come 'L'altra casta', 'L'ultracasta', 'I senza Dio'.

"Era un uomo elegante, spiritoso, corrosivo - scrivono Damilano, Abbate e Gilioli - che del nostro giornale condivideva il Dna, le virtù e i vizi, la passione per la verità, la scrittura acuminata, il gusto di rompere le scatole al potente di turno. Non aveva mai paura di scrivere quello che pensava o che scopriva e non aveva paura dei potenti, così come non aveva avuto paura nemmeno della malattia".