Sisma Catania, l'esperto: "Non escluse altre scosse"

Ingv (Immagine di repertorio/Adnkronos)

La zona dell'Etna orientale, dove questa notte si è registrato un terremoto di magnitudo 4,8, "è ad alta attività sismica. Perciò non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati". E' quanto afferma all'Adnkronos Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all'Università di Catania. "Siamo in presenza - spiega - di una tipica attività della zona in cui periodicamente movimenti tettonici ed eruzione dell'Etna si alimentano a vicenda".