Tragedia Corinaldo, Michele esce dal coma e incontra Totti

(Foto dal profilo Instagram di Michele Fiscaletti)

"Oggi posso dire di aver realizzato un sogno che ho inseguito fin da piccolo. Un'emozione unica che non potrò mai scordare un ringraziamento speciale a tutti quelli che hanno collaborato per realizzare il mio sogno". Il post su Instagram è di Michele Fiscaletti, uno dei giovani rimasti coinvolti nella tragedia in discoteca di Corinaldo. Per le conseguenze delle ferite, il ragazzo è entrato in coma. Conoscendo la sua passione per la Roma, i suoi amici si erano attivati per recapitare sui social un messaggio a Francesco Totti.

La risposta del dirigente giallorosso non si era fatta attendere attraverso un video pubblicato su Instagram: "Ciao Michele volevo darti un grande un saluto. Mi raccomando: reagisci! Ti aspetto a Trigoria il primo possibile". Quindi il sogno realizzato, a cui si riferisce Michele, è quello di aver incontrato il campione giallorosso a Trigoria, come si legge anche sul sito ufficiale della Roma. "Lo vidi per la prima volta giocare all'età di 6 anni in televisione. In quel periodo indossava la maglia della nazionale Azzurra. Pochi giorni dopo entrò nella storia della Nazionale Italiana con quel rigore calciato con freddezza e senza timore proprio come fanno i veri campioni. Finisce il mondiale Italia campione del Mondo", scrive il 18enne. "'Papà ma ora dove gioca Totti?', 'Alla Roma'. Da quel giorno nascerà l'amore per la Roma e per quel giocatore - sottolinea Michele - Con il passare del tempo diventa l'idolo, quella persona che più la guardi più te ne innamori. Guardi le sue giocate i suoi modi di fare lo ammiri come se fosse una divinità".

"Il desiderio di poterlo incontrare inizia a diventare un sogno che con il passare del tempo sembra essere impossibile realizzare. Il tempo continua a passare Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017. L’ultima volta in cui potrà indossare la sua maglia della Roma'. È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me - scrive ancora il ragazzo - Sempre. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla'. Le sue ultime parole all'Olimpico che fanno commuovere tutti i tifosi. Si conclude cosi la storia di una leggenda del Calcio Italiano, che ha conquistato un intera città soltanto con le sue giocate e il suo attaccamento alla maglia. Oggi posso dire di aver realizzato un sogno che ho inseguito fin da piccolo. Nonostante tutto ne sono uscito vittorioso. Grazie mio Capitano AETERNO"