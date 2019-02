Tajani: "Bene che Rotary 2080 chiami a raccolta i giovani"

(Adnkronos)

Il Rotary 2080 "oggi ha chiamato a raccolta anche tantissimi giovani per spiegare loro che i padroni del presente e del futuro sono coloro che magari vanno a votare per la prima volta o per la seconda volta e che loro votando costruiscono il loro domani".

Tajani ha rimarcato come sia stato inoltre "positivo che il Rotary abbia offerto borse di studio a giovani meritevoli che potranno andare così a Strasburgo e a Bruxelles per meglio conoscere le istituzioni europee". Istituzioni, ha osservato, "che dovranno certo essere cambiate ma senza le quali saremmo nel mondo isolati e non potremmo proteggere nel modo migliore mezzo miliardo di persone che vivono nel nostro continente".