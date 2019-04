"Qui non li vogliamo", Casal Bruciato contro alloggio a rom

(Foto AdnKronos)

Da Torre Maura la protesta si sposta nel quartiere di Casal Bruciato, sulla Tiburtina, dove alcuni residenti stanno protestando da ieri per l'assegnazione di un alloggio a una famiglia rom in via Facchinetti. "Quell'alloggio - spiega all'Adnkronos Fabrizio Montanini del comitato di quartiere di zona 'Beltramelli-Meda-Portonaccio' - era occupato da una ragazza con un figlio di pochi mesi. E noi siamo qui a supporto dei cittadini di Casal Bruciato e di questa giovane romana e del suo bambino: vogliamo che a loro e non ai rom venga assegnato questo appartamento o che comunque le sia trovata una sistemazione. Qui, come è stato a Torre Maura, i rom non li vogliamo".

Ma la presidente del Municipio IV Roberta Della Casa dice all'Adnkronos che "la famiglia rom si è allontanata da ieri sera e non ha intenzione di tornare. E' assurdo che una famiglia regolarmente assegnataria, che ha i requisiti e pescata dalla graduatoria, non possa accedere all'abitazione a lei assegnata per le proteste dei residenti strumentalizzati da una certa parte politica. Qui parliamo di diritti, in questa famiglia di etnia rom, composta da 5 persone, c'era anche un minore e avevano i requisiti", aggiunge, spiegando che sul posto "c'è l'assemblea di CasaPound a fomentare gli animi".

"E' assurdo, la famiglia rom è stata scortata dai carabinieri - sottolinea la presidente del Municipio IV - Con il clima che c'è qui non credo che abbiano intenzione di tornare. La famiglia aveva avuto regolare assegnazione, ora cercheremo una seconda proposta da potergli fare. Posso aggiungere che sicuramente non era una famiglia sgombrata da un campo e che aveva tutte le carte in regola per avere questa casa. Tra i requisiti c'è anche quello di un'occupazione lavorativa, perché nelle case popolari ci sono da pagare i canoni di locazione, anche se sono minimi, e deve essere garantita la solvibilità del canone". "Molte di queste situazioni sono purtroppo strumentalizzate da una parte politica che fomenta l'odio razziale - rimarca - Quando sono arrivata qui ho sentito qualcuno che diceva che i rom sono tutti ladri ma l'esperienza amministrativa mi dice che molti reati invece vengono commessi da italiani. Generalizzare rispetto all'etnia è qualcosa che mi riporta molto lontano nel tempo, il fascismo c'è stato tanti anni fa e mi auguro che non si torni a quello".

In merito all'appartamento "è stato occupato questa mattina ma si tratta di un'occupazione strumentale, infatti è stata un'occupazione lampo - dice Della Casa - A questa ragazza con il bambino è stato detto che occupando l'appartamento rischiava una denuncia penale spiegandole che poi questa cosa avrebbe compromesso future assegnazioni. Così molto serenamente è stata fatta uscire". "Per quanto riguarda l'appartamento in questione ci stiamo attivando per il cambio della serratura e per accogliere chi ne avrà diritto", aggiunge la presidente. Quanto alla ragazza "abbiamo dato la disponibilità a fare tutte le verifiche e a dare l'assistenza del caso".

Da parte sua Davide Di Stefano, responsabile romano di CasaPound, fa sapere che la presenza a Casal Bruciato, dopo Torre Maura, è "in sostegno della protesta dei residenti del quartiere contro l'assegnazione di una casa popolare ai rom che è stata impedita". Per Di Stefano "è inammissibile che famiglie italiane col massimo punteggio in graduatoria ed in attesa da anche dieci anni di una casa popolare vengano scavalcate da rom e stranieri. Questo è il vero razzismo ma i romani non sono più disposti a subire e noi siamo con loro. Mercoledì - conclude Di Stefano - saremo in piazza a Casalotti, in un altro quartiere popolare, dove vogliono trasferire i rom di Torre Maura". La manifestazione si svolgerà alle 18 in via di Casalotti.

A intervenire sulla vicenda di Casal Bruciato, con una nota congiunta pubblicata sul profilo Facebook di Fratelli d'Italia IV Municipio Roma, sono anche gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio, e Gianni Ottaviano, capogruppo nel Municipio IV. "In zona Casal Bruciato, nel Municipio IV, alcuni nomadi hanno preso possesso di un appartamento in via Cipriano Facchinetti... I rom risultano assegnatari dell’alloggio di proprietà del Comune. Una prassi che conferma come la sindaca Raggi preferisce occuparsi dei nomadi dandogli un tetto anziché delle famiglie romane in difficoltà, scaricando una nuova emergenza sociale in un territorio che su accoglienza e occupazioni ha già dato", si legge nella nota. "Nel frattempo i residenti sono scesi in piazza manifestando il proprio dissenso sbarrando la strada con dei cassonetti. Tutto ciò - aggiungono - avviene col silenzio assenso del Municipio IV, che permette altre tensioni sociali su un territorio a cui andrebbe garantita maggiore sicurezza invece che l’illegalità diffusa”.