Bimbo muore annegato a Mirabeach

(Fotogramma)

Un bambino di 4 anni è annegato nel parco acquatico Mirabeach, a Ravenna. Gli assistenti bagnanti vedendolo in difficoltà sono subito intervenuti, lo hanno tirato fuori dall'acqua e lo hanno rianimato in attesa dei soccorsi. Il bimbo è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale a Ravenna ma è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Milano Marittima che stanno svolgendo le indagini per ricostruire quanto accaduto.