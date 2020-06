Prima notte a Lampedusa per mamme e bimbi sbarcati da Mare Jonio

Prima notte all'hotspot di Lampedusa per i 64 migranti sbarcati ieri sera dalla mare Jonio dopo il via libera del Viminale. A scendere dalla motovedetta della Guardia di Finanza, che si è occupata del trasbordo, sono donne, alcune delle quali in stato di gravidanza, i 22 bambini con le famiglie e gli ammalati. Rimangono a bordo in 34 al limite delle acque territoriali, dal momento che i ministri Salvini, Toninelli e Trenta hanno firmato il divieto di ingresso in Italia.